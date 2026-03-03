এইমাত্র
    আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    ধর্ম ও জীবন

    ৩ মার্চ: নামাজের সময়সূচি

    প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১১:৪৩ এএম
    প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১১:৪৩ এএম

    ৩ মার্চ: নামাজের সময়সূচি

    ধর্ম ও জীবন ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১১:৪৩ এএম

    আজ মঙ্গলবার, ৩ মার্চ ২০২৬ ইংরেজি, ১৮ ফাল্গুন ১৪৩২ বাংলা, ১৩ রমজান ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-

    নামাজের সময়সূচি

    ফজর- ৫:০৭ মিনিট।

    জোহর- ১২:১৪ মিনিট।

    আসর- ৪:২২ মিনিট।

    মাগরিব- ৬:০৬ মিনিট।

    ইশা- ৭:১৮ মিনিট। 


    আজ সূর্যাস্ত- ৬:০৩ মিনিট।

    আজ সূর্যোদয়- ৬:১৯ মিনিট।


    বুধবার, ৪ মার্চ ২০২৬

    ফজর- ৫:০৬ মিনিট।

    সূর্যোদয়- ৬:১৮ মিনিট।


    বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-

    বিয়োগ করতে হবে-

    চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।

    সিলেট: -০৬ মিনিট।


    যোগ করতে হবে-

    খুলনা: +০৩ মিনিট।

    রাজশাহী: +০৭ মিনিট।

    রংপুর: +০৮ মিনিট।

    বরিশাল: +০১ মিনিট।

    এইচএ

     

