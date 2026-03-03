ইরান নয়, সৌদির রাষ্ট্রায়ত্ত তেল শোধনাগারে হামলা চালায় ইসরায়েল

সৌদি আরবের রিয়াদের আরামকো রাস তানুরা তেল শোধনাগারে সাম্প্রতিক হামলা ছিল একটি ইসরায়েলি ‘ফলস ফ্ল্যাগ’ বা ভুয়া পরিচয়ে চালানো গোপন অপারেশন। এই হামলার উদ্দেশ্য ছিল আঞ্চলিক দেশগুলোকে বিভ্রান্ত করা এবং ইরানে আক্রমণের দায় থেকে মনোযোগ সরানো।
ইরানের সামরিক একটি সূত্র দেশটির আধা-সরকারি বার্তা সংস্থা তাসনিম নিউজকে এই তথ্য জানিয়েছে।
সূত্রটি জানায়, ইরান স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, তারা এই অঞ্চলে সব মার্কিন ও ইসরায়েলি সম্পদ এবং স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করবে। ইতিমধ্যে অনেক জায়গায় তারা হামলাও পরিচালনা করেছে। তবে আরামকো স্থাপনাগুলো এখন পর্যন্ত ইরানি হামলার লক্ষ্যবস্তু হয়নি।
ইরানের গোয়েন্দা সূত্র জানায়, সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফুজাইরাহ বন্দরও ইসরায়েলের পরবর্তী লক্ষ্যবস্তুগুলোর মধ্যে একটি এবং শাসকগোষ্ঠী এটি আক্রমণ করার ইচ্ছা পোষণ করছে।
প্রসঙ্গত, উপসাগরীয় উপকূলে অবস্থিত মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তম আরামকোর রাস তানুরা তেল শোধনাগারে দৈনিক ৫ লাখ ৫০ হাজার ব্যারেল তেল শোধন করা হয় এবং এটি সৌদির অপরিশোধিত তেলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি টার্মিনাল।
এমআর-২