    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    খামেনির প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ ভারতীয় অভিনেত্রীর

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০১:০৪ পিএম
    খামেনির প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ ভারতীয় অভিনেত্রীর

    ছবি: সংগৃহীত

    ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ভারতীয় অভিনেত্রী ফারহানা ভাট। 

    গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন ও ইসরায়েলি বাহিনী খামেনির বাসভবনে যৌথ বিমান হামলা চালায়। ১ মার্চ ভোরে ৮৬ বছর বয়সী সর্বোচ্চ এই নেতার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয় ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে।

    ফারহানা ভাট জানান, খামেনির মৃত্যুর খবর শোনার পর থেকে তিনি এতটাই বিপর্যস্ত যে সাহরির পর আর ঘুমাননি।

    ফারহানার মতে, সব কাশ্মীরি এই ঘটনায় শোকাহত। তিনি বিশ্বাস করেন, খামেনি মানুষের হৃদয়ে ও মনে চিরকাল বেঁচে থাকবেন। 

    ফারহানা জানান, অনেকের কাছেই খামেনি ছিলেন একজন পথপ্রদর্শক।

    আন্তর্জাতিক মহলে খামেনিকে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকলেও, কাশ্মীরের একটি বড় অংশের মানুষের সাথে তার গভীর মানসিক ও আধ্যাত্মিক যোগসূত্র ছিল, যা ফারহানার বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

