এইমাত্র
  • যশোরে ফার্মেসি মালিক অপহরণ, ১ কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি
  • লোহাগাড়ার আধুনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
  • ইবিতে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন
  • দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি
  • ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
  • বাউফলে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
  • নাগরপুরে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে দুই মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ বিতরণ
  • কটিয়াদীতে ফাল্গুনেও ঘন কুয়াশা
  • উখিয়ায় ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ
  • কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    ইরানের বিরুদ্ধে আরও বড় হামলার ইঙ্গিত ট্রাম্পের

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০১:৩৫ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০১:৩৫ পিএম

    ইরানের বিরুদ্ধে আরও বড় হামলার ইঙ্গিত ট্রাম্পের

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০১:৩৫ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন সামরিক অভিযান জোরালোভাবে চলছে এবং আরও বড় আঘাত সামনে আসছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

    সোমবার (২ মার্চ) সকালে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সিএনএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প এ কথা জানান।

    সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী ইতোমধ্যেই ইরানকে কঠোরভাবে আঘাত করছে, তবে মূল অভিযান এখনো শুরু হয়নি।

    ট্রাম্প আরও বলেন, ‘আমরা তাদের ওপর জোরালো আঘাত হানছি। আমার মনে হয় পরিস্থিতি খুব ভালোভাবেই এগোচ্ছে। আমাদের কাছে বিশ্বের সেরা সামরিক বাহিনী রয়েছে এবং আমরা সেটি ব্যবহার করছি।’

    সাক্ষাৎকারে তিনি চলমান সংঘাতের সম্ভাব্য সময়কাল, ইরানের পাল্টা হামলা নিয়ে তার প্রতিক্রিয়া এবং দেশটির সম্ভাব্য ক্ষমতার উত্তরাধিকার পরিকল্পনা নিয়েও কথা বলেন।

    ইরানের জনগণকে বর্তমান শাসনব্যবস্থা থেকে নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধারে সহায়তা করতে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক পদক্ষেপের বাইরে অন্য কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে কি না— এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প ইতিবাচক উত্তর দেন।

    তিনি বলেন, “আমরা অবশ্যই কাজ করছি। তবে এই মুহূর্তে আমরা চাই সবাই ঘরের ভেতরে থাকুক। বাইরে নিরাপদ নয়।”

    একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করে বলেন, পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হতে পারে। তিনি আরও বলেন, ‘আমরা এখনো তাদের ওপর বড় ধরনের আঘাত হানা শুরু করিনি। বড় ঢেউ এখনো আসেনি। সবচেয়ে বড় আঘাত খুব শিগগিরই আসছে।’

    এইচএ

    ট্যাগ :

    ইরান বড় হামলা ইঙ্গিত ট্রাম্প

