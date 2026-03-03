যমুনা নদী: হারাতে বসেছে যৌবনের গর্জন

নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলোর অন্যতম যমুনা নদী একসময় যার গর্জনে কেঁপে উঠত দু’কূল, বর্ষায় যার স্রোতস্বিনী রূপ দেখত জনপদ। সেই যমুনাই আজ ধীরে ধীরে হারাতে বসেছে তার প্রাণশক্তি ও যৌবনের উচ্ছ্বাস। নেই আগের মতো দুরন্ত স্রোত, নেই উত্তাল ঢেউয়ের গর্জন। নদীর বুকে জেগে ওঠা অসংখ্য চর, অপরিকল্পিত ড্রেজিং ও বিভিন্ন প্রকল্পের চাপে ক্রমেই সংকুচিত হয়ে পড়ছে তার স্বাভাবিক গতিপথ।
স্থানীয়দের অভিযোগ, তাড়াকান্দি সার কারখানার বর্জ্য নিয়মিত যমুনায় পড়ায় পানির মান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একই সঙ্গে তাড়াকান্দি থেকে যমুনা সেতু পর্যন্ত অপরিকল্পিত ড্রেজিং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। ফলে নদীর মাঝখানে চর জেগে উঠছে, পরিবর্তিত হচ্ছে গতিপথ।
ভূঞাপুর উপজেলার গোবিন্দাসী এলাকার হৃদয় মন্ডল জানান, গোবিন্দাসী থেকে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত নদী প্রসস্থ ছিল ১০ থেকে ১২ কিলোমিটার। যা এখন সংকুচিত হয়ে ৪.৫ কিলোমিটারের দাড়িয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে কোথাও কোথাও নদীর পানি একে বারেই শুকিয়ে যায়। নদীর বুক চিরে চলে ঘোড়ার গাড়ি, মোটর সাইকেল ইত্যাদি যানবাহন।
পরিবেশবিদের মতে যমুনা সেতু ও যমুনা রেল সেতু এবং বৈদ্যুতিক খুঁটি স্থাপন করায় নদীর উপর চর পরায় নদীর নাব্যতা হারিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন যাবৎ যমুনা নদীতে পরিকল্পিত ভাবে নদী খনন না করায় নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যমুনার যৌবন হারিয়ে যাচ্ছে। যমুনা নদীকে বাচিয়ে রাখতে হলে পরিকল্পিত ভাবে নদী খনন এবং নদী তীর রক্ষায় স্থায়ী বাঁধ নির্মান করা অতিব জরুরি।
যমুনা সেতু নির্মাণের সময় ধলেশ্বরী নদীর উৎসমুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। পরবর্তীতে রেলসেতু নির্মাণের সময় নদীশাসনের নামে যমুনাকে আরও সংকুচিত করা হয়।
বর্ষাকালে অতিবৃষ্টি ও উজানের পাহাড়ি ঢলে যমুনার পানি হঠাৎ বেড়ে যায়। ভারতের বিভিন্ন বাঁধ থেকে পানি ছেড়ে দিলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। আকস্মিক বন্যায় তীরবর্তী এলাকা প্লাবিত হয়, শুরু হয় ভাঙন। প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন কখনও বেড়িবাঁধে, কখনও সড়কের পাশে।
এদিকে, নদীর বুকে চর জেগে উঠলেই সেখানে গড়ে উঠছে বসতি। বাড়িঘর নির্মাণ ও বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে অনেক সময় নদীর স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ করা হচ্ছে। এতে নদীর প্রবাহ আরও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং দীর্ঘমেয়াদে পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, যমুনার ঐতিহ্য ও স্বাভাবিক প্রাণপ্রবাহ ফিরিয়ে আনতে হলে প্রয়োজন সমন্বিত ও বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা। পরিকল্পিত ড্রেজিং নিশ্চিত করা, যেখানে সেখানে বেড়িবাঁধ নির্মাণ বন্ধ করা, শিল্পবর্জ্য নিয়ন্ত্রণ এবং নদীভিত্তিক সব প্রকল্পে পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা বাধ্যতামূলক করা এসব পদক্ষেপ এখন সময়ের দাবি।
যমুনা শুধু একটি নদী নয়; এটি উত্তরাঞ্চলের জীবন, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ধারক। তার যৌবন যদি নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে জনপদ, বিপন্ন হবে ভবিষ্যৎ। তাই এখনই প্রয়োজন সচেতনতা, দায়িত্বশীলতা এবং দীর্ঘমেয়াদি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নইলে ইতিহাসের বুকে একদিন যমুনার গর্জন শুধুই স্মৃতি হয়ে থাকবে।
