ইসরাইলের ৩টি ঘাঁটিতে হিজবুল্লাহর হামলা

ইসরাইলের ৩টি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। বৈরুতের দক্ষিণ উপশহরে তাদের ঘাঁটিগুলোতে ইসরাইলি হামলার জবাবে তারা এই পালটা হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করেছে। খবর মিডল ইস্ট আইয়ের।
মঙ্গলবার (০৩ মার্চ) এক বিবৃতিতে হিজবুল্লাহ জানায়, তারা ইসরাইলের ৩টি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে।
সংগঠনটি বলছে, তাদের যোদ্ধারা উত্তর ইসরাইলের রামাত ডেভিড বিমান ঘাঁটি ও মেরন ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা চালিয়েছে।
হিজবুল্লাহ আরও জানায়, ‘লেবাননের ডজনখানেক শহর ও জনপদে ইসরাইলের অপরাধমূলক আগ্রাসনের জবাবে’ তারা এই দুটি ঘাঁটিকে ড্রোন দিয়ে লক্ষ্যবস্তু করেছে।
এছাড়া, সংগঠনটি অধিকৃত গোলান হাইটসের একটি সামরিক স্থাপনায় রকেট হামলাও চালিয়েছে বলে জানিয়েছে।
এদিকে, মঙ্গলবার ভোরের দিকে বৈরুতে সিরিজ হামলা শুরু করে ইসরাইল।বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার (৩ মার্চ) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে এই হামলা চালায় ইসরাইলি বাহিনী।
লেবাননের সরকারি তথ্য মতে, শুধুমাত্র একদিনে দেশটিতে ইসরাইলের হামলায় ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছেন দেড়শতাধিক।
