এইমাত্র
  • যশোরে ফার্মেসি মালিক অপহরণ, ১ কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি
  • লোহাগাড়ার আধুনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
  • ইবিতে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন
  • দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি
  • ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
  • বাউফলে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
  • নাগরপুরে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে দুই মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ বিতরণ
  • কটিয়াদীতে ফাল্গুনেও ঘন কুয়াশা
  • উখিয়ায় ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ
  • কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    ইসরাইলের ৩টি ঘাঁটিতে হিজবুল্লাহর হামলা

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০২:২৫ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০২:২৫ পিএম

    ইসরাইলের ৩টি ঘাঁটিতে হিজবুল্লাহর হামলা

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০২:২৫ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    ইসরাইলের ৩টি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। বৈরুতের দক্ষিণ উপশহরে তাদের ঘাঁটিগুলোতে ইসরাইলি হামলার জবাবে তারা এই পালটা হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করেছে। খবর মিডল ইস্ট আইয়ের। 

    মঙ্গলবার (০৩ মার্চ) এক বিবৃতিতে হিজবুল্লাহ জানায়, তারা ইসরাইলের ৩টি সামরিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে। 

    সংগঠনটি বলছে, তাদের যোদ্ধারা উত্তর ইসরাইলের রামাত ডেভিড বিমান ঘাঁটি ও মেরন ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা চালিয়েছে।

    হিজবুল্লাহ আরও জানায়, ‘লেবাননের ডজনখানেক শহর ও জনপদে ইসরাইলের অপরাধমূলক আগ্রাসনের জবাবে’ তারা এই দুটি ঘাঁটিকে ড্রোন দিয়ে লক্ষ্যবস্তু করেছে।

    এছাড়া, সংগঠনটি অধিকৃত গোলান হাইটসের একটি সামরিক স্থাপনায় রকেট হামলাও চালিয়েছে বলে জানিয়েছে। 

    এদিকে, মঙ্গলবার ভোরের দিকে বৈরুতে সিরিজ হামলা শুরু করে ইসরাইল।বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার (৩ মার্চ) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে এই হামলা চালায় ইসরাইলি বাহিনী।

    লেবাননের সরকারি তথ্য মতে, শুধুমাত্র একদিনে দেশটিতে ইসরাইলের হামলায় ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছেন দেড়শতাধিক।

    এমআর-২

    ট্যাগ :

    ইসরাইল ঘাঁটি হিজবুল্লাহ হামলা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…