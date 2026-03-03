এইমাত্র
  • লোহাগাড়ার আধুনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
  • ইবিতে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন
  • দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি
  • ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
  • বাউফলে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
  • নাগরপুরে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে দুই মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ বিতরণ
  • কটিয়াদীতে ফাল্গুনেও ঘন কুয়াশা
  • উখিয়ায় ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ
  • কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
  • প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বিলবোর্ড-ব্যানার অপসারণের নির্দেশ
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    লেবাননে স্থল অভিযানের ঘোষণা ইসরাইলের

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৩:৩৫ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৩:৩৫ পিএম

    লেবাননে স্থল অভিযানের ঘোষণা ইসরাইলের

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৩:৩৫ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    দক্ষিণ লেবাননে স্থল অভিযান শুরু করেছে ইসরাইলি সেনাবাহিনী। তাদের দাবি, উত্তরাঞ্চলের বসতিগুলোকে নিরাপদ রাখতে একটি ‘নিরাপত্তা অঞ্চল’ তৈরি করাই এই অভিযানের লক্ষ্য।

    মঙ্গলবার (০৪ মার্চ) সেনাবাহিনীর ৯১তম ডিভিশন দক্ষিণ লেবাননের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান নিয়েছে বলে জানানো হয়।

    ইসরাইলের ভাষ্য মতে, এই অভিযানের উদ্দেশ্য হলো হিজবুল্লাহর অবকাঠামোর ওপর বড় আকারের হামলা চালিয়ে ইসরাইলে অনুপ্রবেশ ঠেকানো এবং সীমান্তে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা।

    অন্যদিকে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ জানায়, তারা উত্তর ইসরাইল ও ইসরাইল অধিকৃত সিরিয়ার গোলান মালভূমিতে তিনটি সামরিক ঘাঁটিতে রকেট ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে।

    যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে লেবাননে হামলা চালিয়ে আসছে ইসরাইল। তারই জবাবে এই রকেট ও ড্রোন হামলা চালায় হিজবুল্লাহ। 

    এদিকে গত শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) ভোরে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল ইরানের ওপর বড় ধরনের হামলা চালিয়ে আসছে। এতে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি ও কয়েকজন শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন।

    জবাবে ইরান ইসরাইলের পাশাপাশি উপসাগরীয় কয়েকটি দেশে মার্কিন সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করে যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। 

    এমআর-২

    ট্যাগ :

    লেবানন স্থল অভিযান ইসরাইল

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…