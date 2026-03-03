এইমাত্র
    নাগরপুরে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে দুই মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ বিতরণ

    মো. আজিজুল হক, নাগরপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৩:৪৪ পিএম
    মানবিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে টাঙ্গাইলের নাগরপুরে দুটি মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ প্রদান করেছে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা নাগরপুর উপজেলা ইউনিট। মঙ্গলবার (৩ মার্চ) দুপুরে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এসব সামগ্রী হস্তান্তর করা হয়।

    অনুষ্ঠানে নাগরপুর কাঁচাবাজার জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মো. দেলোয়ার হোসেন এবং চৌধুরী বাড়ি জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আবদুল লতিফের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে মশারী তুলে দেওয়া হয়।

    এ সময় বক্তারা বলেন, ‘মৃত্যু মানবজীবনের অনিবার্য সত্য। একজন মুসলমানের শেষ বিদায় যেন যথাযথ সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে সম্পন্ন হয়, সে লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনেক সময় জানাজার পূর্বে মরদেহ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব দেখা দেয়। মুর্দা মশারী থাকলে মরদেহ মাছি ও পোকামাকড় থেকে সুরক্ষিত থাকে, যা মরহুমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।’

    উপস্থিত ইমাম ও মুসল্লিরা এ উদ্যোগকে সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয় উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা জানান। তাঁরা বলেন, সাংবাদিকতার পাশাপাশি এমন জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড সমাজে ইতিবাচক বার্তা দেয়। একই সঙ্গে সমাজের বিত্তবান ও সচেতন মহলকে এ ধরনের উদ্যোগে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

    মশারী বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা নাগরপুর উপজেলা ইউনিটের সভাপতি এস এম আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মো. আজিজুল হক বাবু, কোষাধ্যক্ষ মো. মনিরুল ইসলাম ও কার্যনির্বাহী সদস্য মো. জাকির হোসেন।

    এ ছাড়া নাগরপুর প্রেসক্লাবের সদস্য শহিদুল হক এলিছ, ওষুধ ব্যবসায়ী শেখ হাসানুজ্জামান জুয়েল, নাগরপুর বাজার বণিক সমিতির সাবেক কার্যনির্বাহী সদস্য মো. জহির উদ্দিন মিয়া, ব্যবসায়ী মো. গোলাম মোস্তফাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

    সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ভবিষ্যতেও সক্রিয় ভূমিকা রাখা হবে।

    ইখা

