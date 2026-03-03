এইমাত্র
    আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    বিনোদন

    ঈদে মুশফিক ফারহান ও সাফা কবিরের নতুন চমক

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৩:৫৪ পিএম
    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৩:৫৪ পিএম

    ঈদে মুশফিক ফারহান ও সাফা কবিরের নতুন চমক

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৩:৫৪ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    ঈদুল ফিতর উপলক্ষে নির্মিত হয়েছে ঈদের নাটক ‘বেসড অন ট্রু স্টোরি’।

    নাটকে দেখা যাবে, সোনিয়া ও পলাশ বিয়ে করে স্টুডেন্ট ভিসায় পাড়ি জমায় অস্ট্রেলিয়ায়। দুজনের মনেই স্বপ্ন ছিল– বিদেশ গিয়ে নিজেদের মতো করে জীবন গড়া। পলাশ রেস্টুরেন্টে কাজ করে সংসার চালায়, আর সোনিয়া পড়াশোনা করে। পলাশের অল্প আয়ে টানাপোড়েন শুরু হলে সোনিয়া চাকরি নিতে চায়। শুরুতে পলাশ রাজি না হলেও শেষ পর্যন্ত মেনে নেয়। তখন থেকেই দূরত্বের শুরু। সোনিয়ার দেরিতে ফেরা, ফোনে চ্যাট– সবকিছু পলাশের মনে তখন সন্দেহ তৈরি করে। ঠিক তখনই দুর্ঘটনায় পা ভেঙে অনেকদিন ঘরে পড়ে থাকেন পলাশ। সম্পর্ক এমন জায়গায় পৌঁছে যায় যে, সোনিয়া পলাশের সাথে সংসার করতে অমত জানায়। এক পর্যায়ে তাদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। বিচ্ছেদের পরও পলাশ তাঁকে ভুলতে পারে না। ঠিক তখনই এক গল্পে আনে নতুন মোড়।

    নাটক প্রসঙ্গে মুশফিক ফারহান ও সাফা কবির বলেন, ‘নাটকের গল্পটি অসাধারণ। নাটকের প্রতিটি চরিত্র চ্যালেঞ্জিং ছিল। আশা করছি নাটকটি দর্শকের ভালো লাগবে।

    ঈদ মুশফিক ফারহান সাফা কবির

