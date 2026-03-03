এইমাত্র
  • লোহাগাড়ার আধুনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
  • ইবিতে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন
  • দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি
  • ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
  • বাউফলে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
  • নাগরপুরে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে দুই মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ বিতরণ
  • কটিয়াদীতে ফাল্গুনেও ঘন কুয়াশা
  • উখিয়ায় ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ
  • কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
  • প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বিলবোর্ড-ব্যানার অপসারণের নির্দেশ
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    দিনে ফসলি জমি, রাতে হয়ে গেছে বিশাল পুকুর!

    মো. মিনহাজ উদ্দীন, লোহাগাড়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৩:৫৪ পিএম
    মো. মিনহাজ উদ্দীন, লোহাগাড়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৩:৫৪ পিএম

    দিনে ফসলি জমি, রাতে হয়ে গেছে বিশাল পুকুর!

    মো. মিনহাজ উদ্দীন, লোহাগাড়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৩:৫৪ পিএম

    "গতকালকেও খেতে পানি দিয়েছি,ফসল তুলেছি। সকালে এসে দেখি আমার খেত আর নেই, পুকুর হয়ে গেছে। এই জমিতে চাষাবাদের আয় দিয়ে চলতো আমার সংসার। এখন আমি কিভাবে সংসার চালাবো? রাতের আঁধারে আমার মাটি লুট করে নিয়ে গেল।"

    এক রাতের ব্যবধানে ফসলি জমি ২০ ফুট গর্তের জলাভূমি করা জমিতে দাঁড়িয়ে কান্না করে কথাগুলো বলছিলেন কৃষক বদিউল আলম। পাশে ছিল তার ছেলেও।

    এভাবেই চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার চরম্বা ইউনিয়নের তেলিবিলা,রাজঘাটা এলাকার তিন ফসলি কৃষিজমি থেকে রাতের আঁধারে কাটা হচ্ছে মাটি। এসব মাটির শেষ ঠিকানা হচ্ছে খালেকের দোকান এলাকায় অবস্থিত সিবিএম (ওয়ান) ব্রিকস নামের এক ইটভাটায়। 

    মঙ্গলবার (০৩ মার্চ) দুপুরে সরেজমিনে উপজেলার চরম্বা তেলিবিলা, খালেকের দোকান গিয়ে দেখা গেছে, কৃষকের অনুমতি ছাড়াই ৩০ শতক ফসলি জমির মাটি রাতের আঁধারে কেটে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। খননকৃত খেতের পাশেই চিৎকার করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিচার চাইছেন কৃষক। পাশেই সিবিএম (ওয়ান) ব্রিকস ইটভাটায় মাটির পাহাড় জমে আছে। রাতে মাটি কাটার জন্য পুরো চক জুড়ে আলোর ব্যবস্থা করে রেখেছে।

    তেলিবিলা গ্রামের বাসিন্দা ইয়াছিন জানান, বদিউল আলম তার জমিতে বিভিন্ন সবজির আবাদ করেছেন। ইটভাটার মালিক ইকবাল, আবিদুর রহমান মানু, মোহাম্মদ আলী ও আমিনুল হকসহ আরও কয়েক জন প্রভাবশালী কৃষিজমি থেকে এক্সকাভেটর দিয়ে গভীর গর্ত করে মাটি কেটে তাদের ইটভাটায় নিয়ে গেছে। এতে পাশের কৃষি জমির মাটি ভেঙে পড়ছে। মাটিকাটা বন্ধ না করলে এই চক থেকে কৃষিজমি হারিয়ে যাবে।

    অভিযোগ উঠেছে, পরিবেশ আইন অমান্য করে স্থানীয় প্রশাসনকে ম্যানেজ করে দীর্ঘদিন যাবত এই চকের ফসলি জমির মাটি কাটা হচ্ছে। প্রথমে এলাকার চিহ্নিত দালালরা লোভনীয় অফার দিচ্ছে কৃষকদের। রাজি না হলে দেখানো হচ্ছে ভয়ভীতি। তাতেও যদি কৃষি জমির মাটি বিক্রিতে অনীহা দেখায় কৃষক, তাহলে রাতের আঁধারে তাদের অনুমতি ছাড়াই কেটে নিচ্ছে এসব জমির মাটি। মাটি ব্যবসায়ীরা এক্সকাভেটর দিয়ে ১০ থেকে ২০ ফুট গভীর গর্ত করে মাটি কেটে নিয়ে যাচ্ছে। এসব গর্তে পাশের কৃষিজমির মাটিও ভেঙে পড়ছে। 

    ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক বদিউল আলম বলেন, আমার পৈত্রিক সম্পত্তিতে কৃষি কাজ করে আমার সংসার চলে। এই বছরও আমি ফসল চাষাবাদ করেছি। একদিন সকালে এসে দেখি আমার জমির মাটি রাতারাতি নিয়ে গেছে ইটভাটার মালিক। এই নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ করেছি। কিন্তুু কোন ফলাফল পাই নি। 

    আমার খেতের ফসল নষ্ট করে রাতের আঁধারে মাটি কেটে নিয়েছে ইকবাল,আবিদুর রহমান মানু,মোহাম্মদ আলী ও আমিনুল হক।’

    সিবিএম (ওয়ান) ব্রিকসের মালিক আবিদুর রহমান মানু বলেন, ‘আমরা মাটি কিনি ঠিকাদার বাশারের কাছ থেকে।  তারা কীভাবে কোথা থেকে মাটি এনে দেয় তা আমার জানা নেই।’ 

    লোহাগাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো.সাইফুল ইসলাম বলেন, 'এর আগে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে মাটি কাটার সঙ্গে জড়িতদের আটক ও জরিমানা করা হয়েছে। জোর করে মাটি কাটার অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

    এসআর

    ট্যাগ :

    দিনে ফসলি জমি রাতে হয়ে গেছে বিশাল পুকুর

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…