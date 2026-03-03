এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

    মাহাবুবুর রহমান মিঠুন, ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৩:৫৫ পিএম
    ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

    পাবনার ঈশ্বরদীতে নিজে মাদক সেবন না করার ঘোষণা দিয়ে মাদকের বিরুদ্ধে মাইকিং করেছেন এক যুবক। তার এ ব্যতিক্রমী উদ্যোগ এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। মঙ্গলবার (৩ মার্চ) পৌর শহরের ইস্তা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। মাইকিংকারী যুবকের নাম ফাহিম হোসেন (৩০)। তিনি ইস্তা মসজিদ মোড় এলাকার জিয়াউর রহমানের ছেলে।

    মাইকিংয়ে ফাহিম বলেন, “ইস্তা এলাকার সকল মাদকসেবী ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকের পর থেকে কেউ এ এলাকায় মাদক সেবন করতে আসবেন না। আমি নিজেও মাদক সেবন করতাম। আজ থেকে আর করব না। কেউ যদি আমাকে মাদক সেবন করতে দেখেন, তাহলে পুলিশে ধরিয়ে দেবেন।”

    স্থানীয়রা জানান, হঠাৎ এমন ঘোষণা শুনে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। কেউ কেউ বিষয়টি ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন, আবার অনেকে নানা মন্তব্য করছেন।

    ফাহিম হোসেন বলেন, তিনি নিজ খরচে ৩৫০ টাকা ব্যয় করে পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের চারটি গ্রামে মাইকিং করেন। তার দাবি, আগের রাতে একজন অতিথিকে নিয়ে গাঁজা সেবন করতে গেলে কয়েকজন মাদকসেবীর কাছে অপমানিত হন। সেই ক্ষোভ থেকেই তিনি এ উদ্যোগ নেন।

    তিনি বলেন, “আমি আর মাদক সেবন করব না। এলাকায় কেউ যেন মাদক সেবন করতে না পারে, সে জন্য চেষ্টা করব। কেউ যদি এ কারণে আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করে, তাহলে আইনগত ব্যবস্থা নেব।”

    এ বিষয়ে ঈশ্বরদী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রণব কুমার বলেন, “মাদক সেবন না করার ঘোষণা দিয়ে মাইকিং করা ইতিবাচক উদ্যোগ। আমরা তার সঙ্গে যোগাযোগ করে এলাকায় মাদকবিরোধী কার্যক্রম জোরদার করব।”

    স্থানীয় সচেতন মহল মনে করছেন, ব্যক্তিগত প্রতিজ্ঞা থেকে শুরু হলেও এ ধরনের উদ্যোগ সমাজে সচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে।

