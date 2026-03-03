এইমাত্র
  • লোহাগাড়ার আধুনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
  • ইবিতে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন
  • দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি
  • ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
  • বাউফলে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
  • নাগরপুরে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে দুই মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ বিতরণ
  • কটিয়াদীতে ফাল্গুনেও ঘন কুয়াশা
  • উখিয়ায় ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ
  • কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
  • প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বিলবোর্ড-ব্যানার অপসারণের নির্দেশ
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি

    উপজেলা করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৪:০০ পিএম
    উপজেলা করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৪:০০ পিএম

    দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি

    উপজেলা করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৪:০০ পিএম

    টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারে অবৈধভাবে কৃষিজমির টপ সয়েল (উপরের উর্বর মাটি) কেটে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। এতে জমির উর্বরতা হুমকির মুখে পড়ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় কৃষক ও কৃষি কর্মকর্তারা।

    উপজেলার বিভিন্ন স্থানে এস্কেভেটর (ভেকু) দিয়ে মাটি কেটে বিক্রি করছে একটি চক্র। দেলদুয়ার সদর ইউনিয়নের মিরকুমুল্লী, আটিয়া ইউনিয়নের গড়াসিন, ফাজিলহাটী ইউনিয়নের সাহদারিপাড়া, ডুবাইল ইউনিয়নের ধানকি-মহেড়া, এলাসিন ইউনিয়নের আগ এলাসিন, দেওলী ইউনিয়নের বাবুপুর ও ব্রাহ্মণখোলা এলাকায় কৃষিজমির টপ সয়েল অপসারণের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

    স্থানীয়দের দাবি, রাজনৈতিক প্রভাবশালী একটি চক্র দীর্ঘদিন ধরে এসব এলাকায় মাটি কেটে বিক্রি করছে। ফলে কৃষি উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। উপজেলা কৃষি অফিসও এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

    এ বিষয়ে খবর পেয়ে সোমবার (২ মার্চ) সদর ইউনিয়নের মিরকুমুল্লী গ্রামে অভিযান চালায় প্রশাসন। এ সময় মাটি বহনে ব্যবহৃত তিনটি ট্রাক্টর আটক করা হয়। পাশাপাশি মাটি কাটার কাজে ব্যবহৃত একটি এস্কেভেটর জব্দ করে অকার্যকর করা হয়।

    উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাহবুবুল হাসান বলেন, “যে হারে কৃষিজমির টপ সয়েল অপসারণ করা হচ্ছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। জমির উর্বর স্তর নষ্ট হলে ভবিষ্যতে কৃষি উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।”

    উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মোহাইমিনুল ইসলাম বলেন, “কৃষিজমি ও নদী থেকে অবৈধভাবে মাটি উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসন তৎপর রয়েছে। নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে এবং জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।”

    সচেতন মহল মনে করছেন, অবৈধ মাটি উত্তোলন বন্ধে কঠোর নজরদারি ও স্থায়ী ব্যবস্থা না নিলে কৃষিজমির ক্ষতি আরও বাড়বে।

    ইখা

    ট্যাগ :

    টাঙ্গাইল দেলদুয়ার মাটি কর্তন

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…