ইবিতে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন

    আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    রবিউল আলম, ইবি প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৪:০৪ পিএম

    ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৩ মার্চ) দুপুরে গ্রন্থাগারের দ্বিতীয় তলায় ফিতা কেটে কর্নারটির উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিচালনা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ।

    উদ্বোধন শেষে কর্নারে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপাচার্য এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম. এয়াকুব আলী ও ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম উপস্থিত ছিলেন।

    গ্রন্থাগারিক (ভারপ্রাপ্ত) খোন্দকার আব্দুল মজিদ স্বাগত বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় সভাপতি ও শিক্ষক-কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উপ-রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

    গ্রন্থাগারিক জানান, কর্নারে মোট ১ হাজার ৭২৭টি বই স্থান পেয়েছে। ডেকোরেশনসহ মোট ১৬ লাখ টাকা অর্থায়ন করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। তিনি বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথম এ ধরনের কর্নার উদ্বোধন করা হলো।

    উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ বলেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালকের সঙ্গে আলোচনায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বই সরবরাহ ও কর্নার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেওয়া হয়। তিনি জানান, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার স্থাপন ও মোবাইল লাইব্রেরি চালুর প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে, যা বাস্তবায়নের পথে রয়েছে।

    বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মনে করছে, এ কর্নার শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামি সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী বইপাঠের সুযোগ সম্প্রসারণে সহায়ক হবে।

