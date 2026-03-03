এইমাত্র
  • লোহাগাড়ার আধুনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ
  • ইবিতে ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্নার’ উদ্বোধন
  • দেলদুয়ারে মাটিখেকোদের দৌরাত্ম্য, উর্বরতা হারাচ্ছে কৃষিজমি
  • ঈশ্বরদীতে মাদকের বিরুদ্ধে যুবকের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
  • বাউফলে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
  • নাগরপুরে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার উদ্যোগে দুই মসজিদে ‘মুর্দা মশারী’ বিতরণ
  • কটিয়াদীতে ফাল্গুনেও ঘন কুয়াশা
  • উখিয়ায় ঘরে ঢুকে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগ
  • কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ ঘোষণা
  • প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বিলবোর্ড-ব্যানার অপসারণের নির্দেশ
    • আজ মঙ্গলবার, ১৯ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৩ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    চাকরি

    জনবল দিয়োগ দিচ্ছে ইবনে সিনা ট্রাস্ট

    চাকরি ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৪:০৪ পিএম
    চাকরি ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৪:০৪ পিএম

    জনবল দিয়োগ দিচ্ছে ইবনে সিনা ট্রাস্ট

    চাকরি ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৪:০৪ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    ইবনে সিনা ট্রাস্টে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৫ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই অ্যাকাউন্টিং অথবা ফাইন্যান্স বিভাগ থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীরাই আবেদনের সুযোগ পাবেন। ২১ বছর বয়স হলেই প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।


    প্রতিষ্ঠানের নাম: ইবনে সিনা ট্রাস্ট

    বিভাগের নাম: অ্যাকাউন্টস


    পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার

    পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

    শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর

    অভিজ্ঞতা: ৩ বছর

    বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে


    চাকরির ধরন: ফুল টাইম

    প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

    বয়স: ২১-৩০ বছর

    কর্মস্থল: যে কোনো স্থান


    আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ইবনে সিনা ট্রাস্ট আবেদন করতে পারবেন।

    আবেদনের শেষ সময়: ৫ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। 

    এইচএ

    ট্যাগ :

    দিয়োগ ইবনে সিনা ট্রাস্ট আবেদন

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…