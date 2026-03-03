লোহাগাড়ায় বনের কাঠ পুড়িয়েই চলছে অর্ধশত ইটভাটা, উদাসীন বনবিভাগ

লোহাগাড়া উপজেলার প্রায় অর্ধশত ইটভাটায় ইট পোড়ানোর জন্য ব্যবহার হচ্ছে সংরক্ষিত বনের কাঠ। আইনে নিষিদ্ধ হলেও বছরের পর বছর ধরে বনের কাঠ পোড়ানো হচ্ছে এসব ইটভাটায়। ফলে দিন দিন কমে যাচ্ছে বনাঞ্চল, দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে স্থানীয় লোকজন।
সম্প্রতি সরেজমিনে দেখা যায়, উপজেলার পদুয়া ইউনিয়নের ফোর বিএম, জেবিএম ব্রিকস, এমআর ব্রিকস, পিবিএম ও এসবিএম ব্রিকসসহ বেশকিছু ভাটায় ইট পোড়ানোর জন্য জড়ো করে রেখেছে বনের কাঠ। অভিযোগ রয়েছে স্থানীয় বনবিভাগকে অর্থের বিনিময়ে ম্যানেজ করে এই সব কাঠ পোড়ানো হয়। যেসব ইটভাটা বনবিভাগকে ম্যানেজ করে না, সে সব ভাটায় চালানো হয় অভিযান।
২০১৩ সালের ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইনে বলা হয়েছে, ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহার করা যাবে না। এর বিপরীত হলে তিন বছরের কারাদন্ড বা তিন লাখ টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। কিন্তু আইনের তোয়াক্কা না করে বা জরিমানা গুনেই ভাটায় কাঠ পুড়িয়ে যাচ্ছেন ভাটা মালিকরা।
ইটভাটা আইনের ধারা ৮ অনুযায়ী, আবাসিক, সংরক্ষিত বা বাণিজ্যিক এলাকা, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা বা উপজেলা সদর, সরকারি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন বন, অভয়ারণ্য, বাগান বা জলাভূমি, কৃষিজমি, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা এবং ডিগ্রেডেড এয়ারশেড এলাকায় ভাটা স্থাপন করা যাবে না। অথচ লোহাগাড়া অঞ্চলের প্রায় ভাটাই এই আইনের পরিপন্থী।
পরিবেশ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে তিন কিলোমিটার দুরে, লোকালয় থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে ইটভাটা তৈরি করার নিয়ম। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা মানা হয় না। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী খনিজ কয়লা দিয়ে ইট পোড়ানোর কথা থাকলেও বেশির ভাগ ইটভাটায় তা করা হয় না।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ইটভাটা মালিক জানিয়েছে, প্রতি মৌসুমের আগেই বিভিন্ন মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তাঁরা ম্যানেজ করে থাকেন। ফলে অভিযানের আগেই তাঁদের কাছে তথ্য চলে আসে। তখন তাঁরা জ্বালানি কাঠ সরিয়ে ফেলেন। তা ছাড়া প্রায় প্রতিটি ইটভাটার সামনেই দু-এক ট্রাক খনিজ কয়লা স্তুপ করে রাখা থাকে, যাতে কাঠ পোড়ানোর বিষয়টি বোঝা না যায়। কিছু ইটভাটায় জ্বালানি কাঠ একটু দুরে ‘স্টক রুমে’ রাখা হয়। সন্ধ্যার পর জিপ, ট্রাকে ভাটায় আনা হয় সেসব কাঠ।
অর্থের বিনিময়ে ইটভাটায় বনের কাঠ ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে কোন উত্তর না দিয়ে প্রতিবেদককে অফিসে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান পদুয়া রেঞ্জ অফিসার মো.বজলুর রশিদ।
পদুয়া রেঞ্জে দায়িত্বরত সহকারী বন সংরক্ষক মো. দেলোয়ার হোসেন জানান,"ইটভাটায় পোড়ানো কাঠগুলো আমাদের বনবিভাগের নয়। তারপরও আমরা নিয়মিত ইটভাটাগুলোতে অভিযান চালিয়ে থাকি। অনেকসময় কাঠ ও কাঠ বোঝায় গাড়ি জব্দ করা হয়।"
এসআর