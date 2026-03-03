৪০ বছর বয়সেও চাকরির সুযোগ পূবালী ব্যাংকে

পূবালী ব্যাংক পিএলসিতে ‘সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (কম্পিউটার)’ পদে ৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি অথবা স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। ৪০ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ।
প্রতিষ্ঠানের নাম: পূবালী ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (কম্পিউটার)
পদসংখ্যা: ৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (সিএসই/সিএস/আইসিটি/সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং/সমমান) অথবা এমবিএ/এমবিএম
অভিজ্ঞতা: ৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৪০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে পূবালী ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
এইচএ