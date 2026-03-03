এইমাত্র
    • আজ বুধবার, ২০ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৪ মার্চ, ২০২৬
    চাকরি

    ৪০ বছর বয়সেও চাকরির সুযোগ পূবালী ব্যাংকে

    ছবি: সংগৃহীত

    পূবালী ব্যাংক পিএলসিতে ‘সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (কম্পিউটার)’ পদে ৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বিএসসি অথবা স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। ৪০ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ।

    প্রতিষ্ঠানের নাম: পূবালী ব্যাংক পিএলসি 

    পদের নাম: সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (কম্পিউটার)

    পদসংখ্যা: ৫ জন

    শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (সিএসই/সিএস/আইসিটি/সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং/সমমান) অথবা এমবিএ/এমবিএম

    অভিজ্ঞতা: ৮ বছর

    বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে


    চাকরির ধরন: ফুল টাইম

    প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ

    বয়স: সর্বোচ্চ ৪০ বছর

    কর্মস্থল: যে কোনো স্থান


    আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে পূবালী ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

    আবেদনের শেষ সময়: ১৬ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

    এইচএ

