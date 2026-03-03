এইমাত্র
    গলাচিপায় খাল পুনঃখনন শুরু, অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে বদলাচ্ছে চিত্র

    আরেফিন লিমন, গলাচিপা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৪:৩১ পিএম

    পটুয়াখালীর গলাচিপা পৌরসভার ঐতিহ্যবাহী রতনদি খাল পুনঃখনন ও দখলমুক্ত করতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে প্রশাসন। 

    সোমবার (০২ মার্চ) দুপুর থেকে পৌর এলাকার খেয়াঘাট থেকে কলেজপাড়া পর্যন্ত খালের দুই পাড়ে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান শুরু করা হয়। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের উপস্থিতিতে অভিযানে খালের জায়গা দখল করে গড়ে তোলা বিভিন্ন অবৈধ স্থাপনা ভেঙে অপসারণ করা হচ্ছে। 

    জানা গেছে, গলাচিপা-উলানিয়া সংযোগে প্রায় আট কিলোমিটার দীর্ঘ এ খালটি পুনঃখনন ও সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে পানি পটুয়াখালী উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো)। সরকারের চলমান খাল-খনন কর্মসূচির আওতায় খালটি সম্পূর্ণভাবে খনন ও পুনরুদ্ধার করা হবে। ইতোমধ্যে পৌরসভার থানাসংলগ্ন এলাকায় দুই কপাটবিশিষ্ট একটি স্লুইস গেট নির্মাণকাজও শেষ পর্যায়ে রয়েছে। খালটি আট কিলোমিটার দীর্ঘ হলেও আপাতত পৌর এলাকার সরকারি কলেজ পর্যন্ত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে পুরো খাল দখলমুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

    স্থানীয়দের মতে, একসময় রতনদি খাল ছিল এ অঞ্চলের বাণিজ্যর প্রাণকেন্দ্র। নিয়মিত নৌকা ও ট্রলার চলাচল করত, মালামাল ও যাত্রী পরিবহন হতো। খালের স্বচ্ছ পানিতে মানুষ গোসল ও গৃহস্থালির কাজ করত স্থানীয়রা কিন্তু দীর্ঘদিনের দখল, ময়লা-আবর্জনা ফেলা এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে খালটি নাব্যতা হারায়। নৌচলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা চরম আকার ধারণ করে। ময়লার স্তূপে পরিণত হয় ভরাট হয়ে যায়। ফলে দুপাড়ে দখল করে গড়ে ওঠে বাসাবাড়ি, দোকানসহ বিভিন্ন স্থাপনা। বর্তমানে অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও পুনঃখনন কার্যক্রম জোরালোভাবে চলমান রয়েছে। স্থানীয়রা আশা করছেন, উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে রতনদি খাল তার পুরোনো রূপ ফিরে পাবে এবং গলাচিপা পৌরসভা জলাবদ্ধতামুক্ত, পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব নগরীতে রূপ নেবে।

    ঠিকাদার মো. আলামিন জানান, প্রকল্পটি ২০২৪ সালে শুরু হলেও সরকার পরিবর্তন এবং খালের ওপর অবৈধ দখল থাকায় কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়েছে। তিনি বলেন, পূর্বে প্রশাসনিক সহায়তা না পাওয়ায় অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছিল। তবে এবার প্রশাসনের সহযোগিতায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ হওয়ায় খাল পুনঃখননের কাজ দ্রুত এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে স্লুইসগেট নির্মাণকাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে এবং খননকাজের প্রায় ৪০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। এখন খালের দুই পাশে ওয়াকওয়ে নির্মাণের কাজ বাকি রয়েছে।

    অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া পটুয়াখালী জেলার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার সাজন বসাক জানান, জনস্বার্থে ও সেচব্যবস্থা সচল রাখতে খালের দুই পাশের সব অবৈধ স্থাপনা পর্যায়ক্রমে উচ্ছেদ করা হবে। তিনি বলেন, খাল দখলমুক্ত ও পুনঃখনন সম্পন্ন হলে পৌর এলাকার জলাবদ্ধতা অনেকাংশে কমে আসবে। পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।


