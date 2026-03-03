এইমাত্র
    আজ বুধবার, ২০ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৪ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    যশোরে ফার্মেসি মালিক অপহরণ, ১ কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি

    বিল্লাল হোসেন, যশোর প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৪:৩৪ পিএম
    যশোরে ফার্মেসি মালিক জাহাঙ্গীর আলম (৪৮) অপহরণের শিকার হয়েছেন। পরে তার পরিবারের কাছে এক কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

    অপহৃত জাহাঙ্গীর আলম ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার সাতগাছী গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে। বর্তমানে তিনি পরিবারসহ যশোর শহরের খোলাডাঙ্গার কদমতলা এলাকায় বসবাস করতেন। এ ঘটনায় জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রী রেশমা খাতুন মঙ্গলবার (৩ মার্চ) যশোর কোতোয়ালি মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

    পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সোমবার (২ মার্চ) রাত সাড়ে ৯টার দিকে জাহাঙ্গীর আলম দোকান বন্ধ করে পালসার মোটরসাইকেলে করে বাসায় ফিরছিলেন। পথে চাঁচড়া রায়পাড়া পীরবাড়ি মোড়ে পৌঁছালে একটি প্রাইভেটকারে থাকা দুর্বৃত্তরা তাঁর গতিরোধ করে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

    রাত ১০টার পর জাহাঙ্গীর আলমের ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর থেকে তার স্ত্রীর ফোনে কল করে এক কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। টাকা না দিলে তাকে হত্যা করা হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে পরিবারের সদস্যরা আতঙ্কে রয়েছেন।

    যশোর কোতোয়ালি থানার ওসি (তদন্ত) কাজী বাবুল হোসেন জানান, অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধারে অভিযান চালানো হচ্ছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে।

