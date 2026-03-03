বকশীগঞ্জে জনপ্রতি বাস ভাড়া বাড়ানো হয়েছে ২৯০ টাকা, সিএনজি ১০০ টাকা

জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলায় প্রশাসনিক এক সভার বরাদ দিয়ে পরিবহনের ভাড়া বৃদ্ধির ঘোষনা দেওয়া হয়েছে। সিএনজি ভাড়া জন প্রতি সর্ব নিম্ন ৩০ টাকা এবং সর্বোচ্চ জনপ্রতি ১০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। বাস ভাড়া বাড়ানো হয়েছে জনপ্রতি ২৩০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা। ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে ভাড়া বাড়ানোর ঘোষনা দেওয়া হয়। তবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আব্দুল হাই বলেছেন মিটিং হয়েছে। কিন্তু ভাড়া বাড়ানোর কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। ভাড়া বাড়ানোর বিষয়টি অপপ্রচার হিসেবে সোসাল মিডিয়ায় ভাইরাল করা হয়েছে।
জানা যায়, জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে জামালপুর, শেরপুর ও রৌমারী উপজেলায় প্রতিদিন ৪ শতাধিক সিএনজি চলাচল করে থাকে। বকশীগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে রৌমারির ভাড়া ১৫০ টাকা। ঈদ উপলক্ষে জনপ্রতি ১০০ টাকা ভাড়া বাড়িয়ে জনপ্রতি করা হয়েছে ২৫০ টাকা। বকশীগঞ্জ সদর থেকে জামালপুর জেলা সদর দুরত্ব ৪০ কিলোমিটার। পূর্বে ভাড়া ছিলো জনপ্রতি ১০০ টাকা। বর্তমানে ৩০ টাকা বাড়িয়ে জনপ্রতি সিএনজি ভাড়া করা হয়েছে ১৩০ টাকা। বকশীগঞ্জ সদর থেকে শেরপুর জেলা সদরের সিএনজি ভাড়া ছিলো জনপ্রতি ৬০ টাকা। জনপ্রতি ভাড়া বাড়িয়ে বর্তমানে করেছেন ১০০ টাকা।
বকশীগঞ্জ উপজেলা থেকে প্রতিদিন শতাধিত বাস চলাচল করে থাকে রাজধানী ঢাকায়। পূর্বে জনপ্রতি ঢাকার ভাড়া ছিলো ৪০০ টাকা থেকে ৪৫০ টাকা। বর্তমানে ভাড়া বাড়িয়ে করা হয়েছে জন প্রতি ৬৯০ টাকা। ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে বকশীগঞ্জ টু ঢাকার ভাড়া জনপ্রতি বৃদ্ধি করা হয়েছে ৬৯০ টাকা। বর্তমান হিসেবে বকশীগঞ্জ টু ঢাকার ভাড়া জনপ্রতি বেড়েছে ২৯০ টাকা।
২ মার্চ বকশীগঞ্জ উপজেলা বাস মালিক সমিতি ও পরিবহন মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা সভা করে ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে বকশীগঞ্জ উপজেলা প্রশাসন ভাড়া বৃদ্ধির অনুমোদন দেন। উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সোসাল মিডিয়াতেও ভাড়া বৃদ্ধির একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়টি সোসাল মিডিয়ায় প্রকাশিত হওয়ায় জনমনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।
এব্যাপারে বকশীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম প্রিন্স জানান, বাংলাদেশের কোথাও ভাড়া বাড়ানোর নজির নেই। সড়ক পরিবহনমন্ত্রী নিজেই ঈদ উপলক্ষে অতিরিক্ত ভাড়া নিলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনের ঘোষনা দিয়েছেন। এর পর ভাড়া বৃদ্ধির প্রশ্নই আসেনা। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার জনসাধারণের কোন প্রকার ভোগান্তি চায়না। কাজেই অযৌক্তিক ভাড়া বুদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ করছি।
বাস মালিক সমিতির সভাপতি আব্দুল্লাহ সওদাগর বিপ্লব জানান, মিটিংয়ে বিষয়টি আলৈাচিত হয়েছে। আলোচিত নির্ধারিত ভাড়ার বিষয়টি প্রচারিত হয়েছে। সিদ্ধান্তের বাইরে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়া হবেনা।
এব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার আব্দুল হাই জানান, পরিবহন ও বাজার মনিটরিং বিষয়ে সভা হয়েছে। কিন্তু ভাড়া বাড়ানোর বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। ভাড়া বাড়ানোর বিষয়টি সোসাল মিডিয়া ও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে অপপ্রচার করা হয়েছে। ভাড়া বাড়ানোর বিষয়টি সঠিক না। এ বিষয়ে সরকারিভাবে কোন নির্দেশনা আসেনি।
জামালপুর বিআরটিএ এর সহকারী পরিচালক আবু নাইম জানান, পরিবহনের ভাড়া বাড়ানো বা কমানোর বিষয়ে আমাদের কোন নির্দেশনা নেই বা উপরের কোন নির্দেশনা আসেনি। তাই ভাড়া বাড়ানোর বিষয়ে বিআরটিএ অবগত না।
এব্যাপারে জামালপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক একেএম আব্দুল্লাহ বিন রশিদ জানান, পরিবহন ভাড়া বাড়ানোর বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে ঈদ উপলক্ষে যাত্রীরা যাতে হয়রানির শিকার না হয় এবং অতিরিক্ত ভাড়া যাতে আদায় না করে সে বিষয়ে পরিবহন মালিক সমিতির সাথে ২/৩ দিনের মধ্যে একটি সভা হবে।
এসআর