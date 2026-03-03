যমুনার ভাঙন এলাকা পরিদর্শণ করলেন পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী

প্রতি বছরই পানি বৃদ্ধি ও কমার সময় যমুনা নদীতে তীব্র ভাঙন দেখা যায়। এ বছরেও ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সিরাজগঞ্জের চৌহালী, টাঙ্গাইলের নাগরপুর ও মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলা। এ সব এলাকায় নদী ভাঙনের ফলে শতাধিক ঘর বাড়ি ও বহু ফসলি জমি নদীতে বিলীন হয়েছে।
যমুনা নদীর ভাঙন থেকে রক্ষা পেতে এসব এলাকায় প্রকল্প গ্রহণে সরেজমিন পরিদর্শন করেছেন সিরাজগঞ্জের পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মোখলেছুর রহমান ।
মঙ্গলবার (০৩ মার্চ) দিনভর তিনি পায়ে হেটে যমুনা নদীর ভাঙন কবলিত বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন।
দুপুরে তিনি চৌহালী উপজেলার খাষকাউলিয়া ইউনিয়নের যমুনা পারে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় ভাঙন রোধে পাউবোর চলমান কাজের খোঁজ খবর নেন।
এদিকে সাম্প্রতিক সময়ে ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় মানববন্ধন করেছিল এলাকাবাসী । তাদের দাবি ছিল ভাঙন কবলিত এলাকা যেন বাল্বহেড না চলে এবং তীর সংরক্ষণ বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
পাউবোর সিরাজগঞ্জে সুত্রে জানাগেছে , “ পানি কমে যাওয়ার কারণে এবং বাল্বহেড চলাচলের ফলে অস্বাভাবিক পানির বৃদ্ধির কারণে নদীর পাড়ে ভাঙ্গন দেখা দিচ্ছে।
পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মোখলেছুর রহমান বলেন, যমুনার পশ্চিম পাড় মোটামুটি বাঁধের আওতায় আসলেও পূর্ব পাড়ের বেশিরভাগ এলাকা এখনও অরক্ষিত রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় আগামী বছরের মধ্যে নদীর এ পাড়ও বাধের আওতায় আসবে পানি উন্নয়ন বোর্ড তীর রক্ষা কাজে বহুটাকা সরকারের ব্যয়করছে।”
উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইউএনও এইচ. এম খোদাদাদ হোসেন ভাঙ্গন কবলিত এলাকা দেখতে গিয়ে সাংবাদিকদের জানান, বাল্বহেড চলাচলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি যেমন জরুরি তেমনী এলাকার বাড়িঘর এ উপজেলার মানুষকে রক্ষাও জরুরি। এখন যেহেতু পানি কম তাই নদীর পাড় ভাঙ্গছে তাই ভাঙ্গন কবলিত এলাকা রক্ষাকরা সময়ের দাবি।
