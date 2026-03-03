এইমাত্র
  • ঝিনাইদহে আ.লীগ কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলনকারী ছাত্রলীগ নেতাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা পিতার
  • মির্জাপুরে দুই ইটভাটা মালিককে জরিমানা
  • পাকুন্দিয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কাঠমিস্ত্রীর মৃত্যু
  • মুন্সিগঞ্জে চুরির অভিযোগে দুই যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ
  • খামেনি পরবর্তী যে কোনো উত্তরসূরিকে নির্মূল করার অঙ্গীকার ইসরায়েলের
  • পাহাড়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সরকার কাজ করছে: পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী
  • চাঁদাবাজ-অস্ত্রধারীদের তালিকা করে শিগগিরই সারাদেশে অভিযান: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
  • সরকারি হাসপাতাল থেকে দালাল নির্মূলের ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর
  • মাধবপুরে রঘুনন্দন ছড়া থেকে অবৈধ বালু উত্তোলনের অভিযোগ
  • ভালুকা জুড়ে আমের মুকুলের ঘ্রাণ, মধুমাসের আগমনী বার্তা
    • আজ বুধবার, ২০ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৪ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    যমুনার ভাঙন এলাকা পরিদর্শণ করলেন পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী

    মো. রোকনুজ্জামান রকু, চৌহালী (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৫:১২ পিএম
    মো. রোকনুজ্জামান রকু, চৌহালী (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৫:১২ পিএম

    যমুনার ভাঙন এলাকা পরিদর্শণ করলেন পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী

    মো. রোকনুজ্জামান রকু, চৌহালী (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৫:১২ পিএম

    প্রতি বছরই পানি বৃদ্ধি ও কমার সময় যমুনা নদীতে তীব্র ভাঙন দেখা যায়। এ বছরেও ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সিরাজগঞ্জের চৌহালী, টাঙ্গাইলের নাগরপুর ও মানিকগঞ্জের শিবালয় উপজেলা। এ সব এলাকায় নদী ভাঙনের ফলে শতাধিক ঘর বাড়ি ও বহু ফসলি জমি নদীতে বিলীন হয়েছে।

    যমুনা নদীর ভাঙন থেকে রক্ষা পেতে এসব এলাকায় প্রকল্প গ্রহণে সরেজমিন পরিদর্শন করেছেন সিরাজগঞ্জের পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মোখলেছুর রহমান ।

    মঙ্গলবার (০৩ মার্চ) দিনভর তিনি পায়ে হেটে যমুনা নদীর ভাঙন কবলিত বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন।

    দুপুরে তিনি চৌহালী উপজেলার খাষকাউলিয়া ইউনিয়নের যমুনা পারে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় ভাঙন রোধে পাউবোর চলমান কাজের খোঁজ খবর নেন।

    এদিকে সাম্প্রতিক সময়ে  ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় মানববন্ধন করেছিল এলাকাবাসী । তাদের দাবি ছিল  ভাঙন কবলিত এলাকা যেন বাল্বহেড না চলে এবং  তীর সংরক্ষণ বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

    পাউবোর সিরাজগঞ্জে সুত্রে জানাগেছে , “ পানি কমে যাওয়ার   কারণে এবং বাল্বহেড চলাচলের ফলে অস্বাভাবিক পানির বৃদ্ধির কারণে নদীর পাড়ে ভাঙ্গন দেখা দিচ্ছে।  

    পাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মোখলেছুর রহমান বলেন, যমুনার পশ্চিম পাড় মোটামুটি বাঁধের আওতায় আসলেও পূর্ব পাড়ের বেশিরভাগ এলাকা এখনও অরক্ষিত রয়েছে। তারই  ধারাবাহিকতায় আগামী বছরের মধ্যে নদীর এ পাড়ও বাধের আওতায় আসবে পানি উন্নয়ন বোর্ড তীর রক্ষা কাজে বহুটাকা সরকারের ব্যয়করছে।”

    উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইউএনও এইচ. এম খোদাদাদ হোসেন ভাঙ্গন কবলিত এলাকা দেখতে গিয়ে সাংবাদিকদের জানান, বাল্বহেড চলাচলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি যেমন জরুরি তেমনী এলাকার বাড়িঘর এ উপজেলার মানুষকে রক্ষাও জরুরি। এখন যেহেতু পানি কম তাই নদীর পাড় ভাঙ্গছে তাই  ভাঙ্গন কবলিত এলাকা রক্ষাকরা  সময়ের দাবি।     


    পিএম

    ট্যাগ :

    সিরাজগঞ্জ যমুনা ভাঙ্গণ

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…