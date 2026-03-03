এইমাত্র
  • ঝিনাইদহে আ.লীগ কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলনকারী ছাত্রলীগ নেতাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা পিতার
  • মির্জাপুরে দুই ইটভাটা মালিককে জরিমানা
  • পাকুন্দিয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কাঠমিস্ত্রীর মৃত্যু
  • মুন্সিগঞ্জে চুরির অভিযোগে দুই যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ
  • খামেনি পরবর্তী যে কোনো উত্তরসূরিকে নির্মূল করার অঙ্গীকার ইসরায়েলের
  • পাহাড়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সরকার কাজ করছে: পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী
  • চাঁদাবাজ-অস্ত্রধারীদের তালিকা করে শিগগিরই সারাদেশে অভিযান: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
  • সরকারি হাসপাতাল থেকে দালাল নির্মূলের ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর
  • মাধবপুরে রঘুনন্দন ছড়া থেকে অবৈধ বালু উত্তোলনের অভিযোগ
  • ভালুকা জুড়ে আমের মুকুলের ঘ্রাণ, মধুমাসের আগমনী বার্তা
    • আজ বুধবার, ২০ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৪ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    সিদ্ধিরগঞ্জে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার ১০

    সাদ্দাম হোসেন মুন্না খান, সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৫:৩৭ পিএম
    সাদ্দাম হোসেন মুন্না খান, সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৫:৩৭ পিএম

    সিদ্ধিরগঞ্জে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার ১০

    সাদ্দাম হোসেন মুন্না খান, সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৫:৩৭ পিএম

    নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে পৃথক পৃথক অভিযান চালিয়ে মোট ১০ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

    মঙ্গলবার (৩ মার্চ) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক। 

    পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২১ পুরিয়া হেরোইন ও ২১০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ মোঃ রিফাত (২৪), মোঃ কাউসার (২৩) ও মোঃ সাগর আহমেদ (২৪) নামে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। 

    এছাড়াও ১১০ পুরিয়া হেরোইনসহ নাজমা বেগম ওরফে গেন্দি (৫৩) নামে এক নারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ডাকাতির প্রস্তুতি মামলায় মোঃ বাচ্চু মিয়া (৩২) ও ইয়াসিন (২৪) নামে দুইজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

    চুরির মামলায় মোঃ রাকিবুল ইসলাম (২৪), সোহাগ (২৭) ও সোহেল (৩৭) নামে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

    এছাড়াও একটি ওয়ারেন্ট ভুক্ত একজন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নিয়মিত মামলা ও গ্রেফতারি পরোয়ানা মামলায় তাদের আটক করা হয়।

    গ্রেফতারকৃতদের আজ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক।

    এসআর

    ট্যাগ :

    গ্রেফতার সিদ্ধিরগঞ্জ মামলা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…