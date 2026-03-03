সিদ্ধিরগঞ্জে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার ১০

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে পৃথক পৃথক অভিযান চালিয়ে মোট ১০ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (৩ মার্চ) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২১ পুরিয়া হেরোইন ও ২১০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ মোঃ রিফাত (২৪), মোঃ কাউসার (২৩) ও মোঃ সাগর আহমেদ (২৪) নামে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
এছাড়াও ১১০ পুরিয়া হেরোইনসহ নাজমা বেগম ওরফে গেন্দি (৫৩) নামে এক নারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ডাকাতির প্রস্তুতি মামলায় মোঃ বাচ্চু মিয়া (৩২) ও ইয়াসিন (২৪) নামে দুইজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
চুরির মামলায় মোঃ রাকিবুল ইসলাম (২৪), সোহাগ (২৭) ও সোহেল (৩৭) নামে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
এছাড়াও একটি ওয়ারেন্ট ভুক্ত একজন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নিয়মিত মামলা ও গ্রেফতারি পরোয়ানা মামলায় তাদের আটক করা হয়।
গ্রেফতারকৃতদের আজ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক।
এসআর