সিরাজদিখানে অনুমোদনহীন হেলমেট কারখানাকে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়া অবৈধভাবে পরিচালিত একটি হেলমেট প্রক্রিয়াজাত কারখানাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে কারখানাটির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (৩ মার্চ) বেলা ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত উপজেলার রশুনিয়া ইউনিয়নের খিল্লাপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক সংলগ্ন এলাকায় এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তৌহিদুল ইসলাম বারী।
এসময় জে কে এম ট্রেডার্স নামের একটি প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়াই হেলমেট প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম চলছিল।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়া শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়ে পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে প্রতিষ্ঠানটির মালিক সোহেল দেওয়ানকে ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।
এছাড়া কারখানাটির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। ভবিষ্যতে অনুমোদনবিহীন কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক থাকার জন্য পল্লীবিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষকে কঠোর নির্দেশনা দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।
এসময় উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের সিনিয়র কেমিস্ট মো. ছানোয়ার হোসেন, সিরাজদীখান থানা পুলিশের একটি দল।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তৌহিদুল ইসলাম বারী বলেন, জনস্বার্থ রক্ষা ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে উপজেলা প্রশাসনের এ ধরনের অভিযান ও ভ্রাম্যমান আদালত নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।
