  ঝিনাইদহে আ.লীগ কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলনকারী ছাত্রলীগ নেতাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা পিতার
  মির্জাপুরে দুই ইটভাটা মালিককে জরিমানা
  পাকুন্দিয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কাঠমিস্ত্রীর মৃত্যু
  মুন্সিগঞ্জে চুরির অভিযোগে দুই যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ
  খামেনি পরবর্তী যে কোনো উত্তরসূরিকে নির্মূল করার অঙ্গীকার ইসরায়েলের
  পাহাড়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সরকার কাজ করছে: পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী
  চাঁদাবাজ-অস্ত্রধারীদের তালিকা করে শিগগিরই সারাদেশে অভিযান: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
  সরকারি হাসপাতাল থেকে দালাল নির্মূলের ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর
  মাধবপুরে রঘুনন্দন ছড়া থেকে অবৈধ বালু উত্তোলনের অভিয়োগ
  ভালুকা জুড়ে আমের মুকুলের ঘ্রাণ, মধুমাসের আগমনী বার্তা
    আজ বুধবার, ২০ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৪ মার্চ, ২০২৬
    সিরাজদিখানে অনুমোদনহীন হেলমেট কারখানাকে জরিমানা

    আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৫:৫৬ পিএম
    মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়া অবৈধভাবে পরিচালিত একটি হেলমেট প্রক্রিয়াজাত কারখানাকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে কারখানাটির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। 

    মঙ্গলবার (৩ মার্চ) বেলা ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত উপজেলার রশুনিয়া ইউনিয়নের খিল্লাপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক সংলগ্ন এলাকায় এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তৌহিদুল ইসলাম বারী। 

    এসময় জে কে এম ট্রেডার্স নামের একটি প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়াই হেলমেট প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম চলছিল।

    গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়া শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়ে পরিবেশ সংরক্ষণ আইনে প্রতিষ্ঠানটির মালিক সোহেল দেওয়ানকে ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। 

    এছাড়া কারখানাটির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। ভবিষ্যতে অনুমোদনবিহীন কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক থাকার জন্য পল্লীবিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষকে কঠোর নির্দেশনা দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। 

    এসময় উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়ের সিনিয়র কেমিস্ট মো. ছানোয়ার হোসেন, সিরাজদীখান থানা পুলিশের একটি দল। 

    নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তৌহিদুল ইসলাম বারী বলেন, জনস্বার্থ রক্ষা ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে উপজেলা প্রশাসনের এ ধরনের অভিযান ও ভ্রাম্যমান আদালত নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।

    সিরাজগঞ্জ মুন্সীগঞ্জ জরিমানা

