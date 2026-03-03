গজারিয়ায় অবৈধ বালুভরাট বন্ধের নির্দেশ ইউএনও’র

এইমাত্র
    আল আমিন, গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৬:৫৩ পিএম
    মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার বাউশিয়া ইউনিয়নের চরবাউশিয়া মৌজায় তিন ফসলি কৃষিজমি ও সরকারি খাস সম্পত্তিতে অবৈধভাবে বালু ভরাটের অভিযোগে অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন।

    অভিযোগ রয়েছে, ‘সাহারা কোম্পানি’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান কৃষকদের জমি ক্রয় না করেই ড্রেজার দিয়ে বালু ভরাট করছে। পাশাপাশি জমির শ্রেণি পরিবর্তনের কোনো অনুমতিও নেওয়া হয়নি। 

    বিষয়টি জানতে পেরে মঙ্গলবার (৩ মার্চ) সকাল ১১টায় গজারিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদুল হাসান এবং ভবেরচর ভূমি কর্মকর্তারা সরেজমিনে পরিদর্শনে যান।

    পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, ড্রেজার দিয়ে মাটি ভরাটের কাজ চলমান থাকলেও কোম্পানির কোনো দায়িত্বশীল কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন না। প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদর্শন করতে না পারায় তাৎক্ষণিকভাবে ভরাট কার্যক্রম বন্ধ এবং ড্রেজার সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন ইউএনও।

    স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, জমি ক্রয় না করেই জোরপূর্বক ভরাট করা হচ্ছে এবং একটি প্রভাবশালী সিন্ডিকেট তাদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে। প্রতিবাদ করায় কয়েকজন কৃষক শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলেও দাবি করেন তারা। এছাড়া সরকারি ১ নম্বর খাস খতিয়ানের জমি ও একটি জলাশয় শ্রেণি পরিবর্তনের অনুমতি ছাড়া ভরাট করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। সরেজমিনে খাস জমির ওপর দিয়ে রাস্তা নির্মাণের কাজ চলতে দেখা গেছে।

    এ বিষয়ে ‘নদী খাল ও পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন’-এর আহ্বায়ক মো. শফিক ঢালী বলেন, সরকারি জমি ও তিন ফসলি কৃষিজমি রক্ষায় ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের তাৎক্ষণিক উদ্যোগকে তিনি স্বাগত জানান।

    উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান বলেন, অনুমতি ছাড়া ড্রেজার দিয়ে মাটি ভরাট সম্পূর্ণ অবৈধ। আইন অনুযায়ী জমির শ্রেণি পরিবর্তন ও ভরাটের জন্য যথাযথ অনুমোদন বাধ্যতামূলক। সরকারি খাস সম্পত্তি দখল রোধে ভূমি কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে এ ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

    এলাকাবাসীর প্রত্যাশা, প্রশাসনের কঠোর নজরদারির মাধ্যমে সরকারি সম্পত্তি রক্ষা ও কৃষিজমি পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে। অবৈধ বালুভরাট বন্ধে স্থায়ী ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।


