পানিশূন্য কুকুয়া খাল, দিশেহারা আমতলীর কৃষক

বরগুনার আমতলী উপজেলার কুকুয়া খাল শুকিয়ে যাওয়ায় দেখা দিয়েছে তীব্র সেচ সংকট। একসময় যার পানির ওপর নির্ভর করতেন হাজারো কৃষক, সেই খাল এখন ধুলোময় প্রান্তরে পরিণত হয়েছে। পানির অভাবে ব্যাহত হচ্ছে ফসল উৎপাদন, বাড়ছে কৃষকের আর্থিক চাপ।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গুলিশাখালী সীমান্ত ঘেঁষে প্রবাহিত হয়ে পায়রা নদীতে মিশেছে ১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ কুকুয়া খাল। একসময় প্রায় ২০০ মিটার প্রস্থের এই খাল দিয়ে সেচ হতো শত শত একর জমি। জেলেদের জীবিকাও নির্ভর করত এই পানির ওপর।
কিন্তু বর্তমানে খালের অন্তত ৫ থেকে ৬ কিলোমিটার এলাকায় নেই কোনো পানিপ্রবাহ। মহিষকাটা বাজার থেকে গগনখাঁ বাজার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অংশ শুকিয়ে কাদায় পরিণত হয়েছে। কোথাও পলি জমে ভরাট, কোথাও ঝোপঝাড়ে আচ্ছাদিত। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন খনন না হওয়ায় খালের তলদেশে বালু ও পলি জমে পানিপ্রবাহ কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে।
কৃষক আবদুল কাদের জানান, আগে এই খালের পানিতে দুই মৌসুমে ধান ও সবজি চাষ করতেন। এখন সেচের জন্য স্যালো মেশিন ভাড়া নিতে হয়, ফলে খরচ বেড়েছে, লাভ কমেছে। অনেক জমি আবাদহীন পড়ে আছে।
আরেক কৃষক মো. সেলিম হাওলাদার বলেন, ঋণ নিয়ে চাষ করেও পানির অভাবে ফলন কম হয়েছে। ব্যাংকের কিস্তি পরিশোধে হিমশিম খেতে হচ্ছে।
স্থানীয় বাসিন্দা রহিমা বেগম বলেন, একসময় এই খালে নৌকা চলত, মাছ ধরা হতো। এখন বাচ্চারা হেঁটে পার হয়ে যায়। খালটি চোখের সামনে মৃতপ্রায় হয়ে যাচ্ছে।
পানির অভাবে কৃষি উৎপাদন কমে যাওয়ায় স্থানীয় বাজারেও প্রভাব পড়ছে। ব্যবসায়ীরা জানান, সবজির সরবরাহ কমে দাম বেড়েছে।
এ বিষয়ে আমতলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মাদ জাফর আরিফ চৌধুরী জানান, বিষয়টি গণমাধ্যমের মাধ্যমে জেনেছেন। জনগণের আবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।
স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত খনন কার্যক্রম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে কুকুয়া খাল পুরোপুরি মৃতপ্রায় হয়ে পড়বে।নদী বাঁচলে কৃষক বাঁচবে এমন প্রত্যাশা এখন আমতলীর মানুষের।
