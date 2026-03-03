এইমাত্র
    • আজ বুধবার, ২০ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৪ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    এবার ইসরায়েলের মধ্যাঞ্চলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাল ইরান

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৭:৫৫ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৭:৫৫ পিএম

    এবার ইসরায়েলের মধ্যাঞ্চলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাল ইরান

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৭:৫৫ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    এবার ইসরায়েলের মধ্যাঞ্চলে আঘাত হেনেছে ইরানের একটি ক্ষেপণাস্ত্র। তবে এতে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি বলে জানা গেছে।

    মঙ্গলবার (৩ মার্চ) দেশটির চ্যানেল টুয়েলভ বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে আল জাজিরা।

    প্রতিবেদনে বলা হয়, ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে ছোড়া একটি ফ্র্যাগমেন্টেশন ওয়ারহেড বহনকারী ক্ষেপণাস্ত্রের অংশ মধ্যাঞ্চলীয় শহর পেতাহ তিকভায় আঘাত হেনেছে।

    দ্য টাইমস অব ইসরায়েল জানায়, ইরানের একটি ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ মধ্য ইসরায়েলে আঘাত করে কিছু ক্ষয়ক্ষতি করেছে। তবে এতে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

    প্রসঙ্গত, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলায় এখন পর্যন্ত ইরানে প্রায় ৭৮৭ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে ইরানি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি। মঙ্গলবার সংস্থাটি প্রাণহানির হালনাগাদ এ তথ্য প্রকাশ করে।

    এমআর-২

    ইসরায়েল ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ইরান

