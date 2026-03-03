এইমাত্র
    চাঁদপুরে অবৈধ ইটভাটায় অভিযান, ৭ লাখ টাকা জরিমানা

    সুজন আহম্মেদ, চাঁদপুর প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৯:৩২ পিএম
    চাঁদপুরে অবৈধ ইটভাটায় অভিযান, ৭ লাখ টাকা জরিমানা

    চাঁদপুর জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তর–এর যৌথ উদ্যোগে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলা এলাকায় অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়েছে। অভিযানে দুইটি ইটভাটাকে মোট ৭ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

    মঙ্গলবার (০৩ মার্চ) পরিচালিত অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাসুদ রানা। প্রসিকিউশন পরিচালনা করেন পরিবেশ অধিদপ্তর চাঁদপুর জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক শরমিতা আহমেদ লিয়া। এ সময় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

    ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯)–এর ৫(১) ধারা লঙ্ঘন করে অনুমোদন ছাড়াই ইটভাটা পরিচালনার দায়ে দুই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এ অর্থদণ্ড আরোপ করা হয়। অভিযানে মোট ৭,০০,০০০ (সাত লাখ) টাকা জরিমানা করা হয় এবং তা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়েছে।
    অভিযান চলাকালে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে মতলব উত্তর থানা পুলিশ সদস্যরা দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া সম্ভাব্য অগ্নি দুর্ঘটনা মোকাবেলায় মতলব উত্তর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স প্রস্তুত ছিল।

    চাঁদপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের  উপ-পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান বলেন ,পরিবেশ সুরক্ষা ও আইন বাস্তবায়নের স্বার্থে অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

    চাঁদপুর

