    আলফাডাঙ্গায় পানিতে ডুবে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু

    মিয়া রাকিবুল, আলফাডাঙ্গা (ফরিদপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৯:৩৬ পিএম
    আলফাডাঙ্গায় পানিতে ডুবে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু

    ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় পানিতে ডুবে তাসকিন শেখ নামে আড়াই বছর বয়সী এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। 


    মঙ্গলবার (৩ মার্চ) বিকেলে উপজেলার বেলবানা গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তাসকিন ওই গ্রামের সোহেল শেখের ছেলে।


    পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বেলা আড়াইটার দিকে শিশু তাসকিন বাড়ির উঠানে খেলা করছিল। খেলার একপর্যায়ে পরিবারের সদস্যদের অজান্তে সে বাড়ির দক্ষিণ পাশে থাকা খালের পানিতে পড়ে যায়। পরে শিশুটিকে দেখতে না পেয়ে স্বজনরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে শিশুটির মা রিক্তা বেগম খালের পানিতে ছেলেকে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পান। স্থানীয়রা দ্রুত শিশুটিকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।


    মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে আলফাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসনাত খান বলেন, “খবর পেয়ে আলফাডাঙ্গা থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পানিতে ডুবেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।”


    এদিকে, এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এলাকার সচেতন মহল শিশুদের সুরক্ষায় অভিভাবকদের আরও বেশি যত্নশীল হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।


