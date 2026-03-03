এইমাত্র
    ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে ডুবে কৃষকের মৃত্যু

    সাজাদুল ইসলাম, উলিপুর (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৯:৪৩ পিএম
    কুড়িগ্রামের উলিপুরে গরু চরাতে যাওয়ার সময় ব্রহ্মপুত্র নদের স্রোতে ডুবে তৈয়ব আলী (৫৫) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। 

    মঙ্গলবার (৩ মার্চ) দুপুরে উপজেলার হাতিয়া ইউনিয়নের ব্রহ্মপুত্র নদবেষ্টিত চর গুজিমারি গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তৈয়ব আলী ওই এলাকার আব্দুল বাতেনের ছেলে।

    স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার দুপুরে তৈয়ব আলী তাঁর ১০-১২টি গৃহপালিত গরু নিয়ে চরাঞ্চলে ঘাস খাওয়াতে যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি ব্রহ্মপুত্র নদের একটি চ্যানেল সাঁতরে পার হওয়ার চেষ্টা করেন। নদের স্রোত বেশি থাকায় দুটি গরুসহ তিনি পানিতে তলিয়ে যান। পরবর্তীতে স্থানীয়রা দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে তাঁকে উদ্ধার করলেও ততক্ষণে তিনি প্রাণ হারান।

    এ ঘটনায় তাঁর দুটি গরুও নিখোঁজ রয়েছে। স্থানীয়রা অনেক চেষ্টা করেও গরু দুটি উদ্ধার করতে পারেননি।

    হাতিয়া ইউনিয়নের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান বিএম আবুল হোসেন বিএসসি ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “তৈয়ব আলী একজন প্রান্তিক কৃষক ছিলেন। গরু চরাতে গিয়ে নদের চ্যানেলে সাঁতার কাটার সময় তিনি দুর্ঘটনার শিকার হন। এতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে এবং দুটি গরুও হারিয়ে গেছে। এটি ওই পরিবারের জন্য একটি অপূরণীয় ক্ষতি।”


