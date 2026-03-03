কাতারের সব ধরনের ভিসার মেয়াদ এক মাস বাড়ানোর ঘোষণা

মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে বা মেয়াদ শেষ হতে যাচ্ছে এমন সব ধরনের ভিসার মেয়াদ এক মাসের জন্য বাড়ানোর তথ্য জানিয়েছে কাতার।
কাতারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে যে, ২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকরভাবে মেয়াদোত্তীর্ণ বা মেয়াদোত্তীর্ণের পথে থাকা সব ধরনের প্রবেশ ভিসার মেয়াদ এক মাস বাড়ানো হবে। পরিস্থিতির অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে এই মেয়াদ আরও বাড়ানো হতে পারে। খবর বিবিসির
বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস দোহায় প্রকাশিত এক বিবৃতির বরাত দিয়ে জানায়, ভিসার এই মেয়াদ বৃদ্ধি ইলেকট্রনিক সিস্টেমের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হবে এবং এর জন্য কোনো ফি দেওয়া লাগবে না বলেও কাতারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।
ভিসাধারীদের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যেতে বা অতিরিক্ত আবেদন জমা দিতে হবে না বলেও জানানো হয়েছে।
যেসব ভিসাধারীর ২৮ ফেব্রুয়ারির আগে কোনো ধরনের লঙ্ঘন রয়েছে, তাদের আগে সেই লঙ্ঘনকালীন উপযুক্ত নিষ্পত্তির অর্থ পরিশোধ করতে হবে। নিষ্পত্তি সম্পন্ন হওয়ার পর নির্ধারিত তারিখ থেকে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি এবং ফি মওকুফ কার্যকর হবে।
