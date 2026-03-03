এইমাত্র
  • ঝিনাইদহে আ.লীগ কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলনকারী ছাত্রলীগ নেতাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা পিতার
  • মির্জাপুরে দুই ইটভাটা মালিককে জরিমানা
  • পাকুন্দিয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কাঠমিস্ত্রীর মৃত্যু
  • মুন্সিগঞ্জে চুরির অভিযোগে দুই যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ
  • খামেনি পরবর্তী যে কোনো উত্তরসূরিকে নির্মূল করার অঙ্গীকার ইসরায়েলের
  • পাহাড়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সরকার কাজ করছে: পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী
  • চাঁদাবাজ-অস্ত্রধারীদের তালিকা করে শিগগিরই সারাদেশে অভিযান: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
  • সরকারি হাসপাতাল থেকে দালাল নির্মূলের ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর
  • মাধবপুরে রঘুনন্দন ছড়া থেকে অবৈধ বালু উত্তোলনের অভিযোগ
  • ভালুকা জুড়ে আমের মুকুলের ঘ্রাণ, মধুমাসের আগমনী বার্তা
    • আজ বুধবার, ২০ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৪ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    কাতারের সব ধরনের ভিসার মেয়াদ এক মাস বাড়ানোর ঘোষণা

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৯:৪৫ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৯:৪৫ পিএম

    কাতারের সব ধরনের ভিসার মেয়াদ এক মাস বাড়ানোর ঘোষণা

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ০৯:৪৫ পিএম

    মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে বা মেয়াদ শেষ হতে যাচ্ছে এমন সব ধরনের ভিসার মেয়াদ এক মাসের জন্য বাড়ানোর তথ্য জানিয়েছে কাতার।


    কাতারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে যে, ২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকরভাবে মেয়াদোত্তীর্ণ বা মেয়াদোত্তীর্ণের পথে থাকা সব ধরনের প্রবেশ ভিসার মেয়াদ এক মাস বাড়ানো হবে। পরিস্থিতির অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে এই মেয়াদ আরও বাড়ানো হতে পারে। খবর বিবিসির


    বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস দোহায় প্রকাশিত এক বিবৃতির বরাত দিয়ে জানায়, ভিসার এই মেয়াদ বৃদ্ধি ইলেকট্রনিক সিস্টেমের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হবে এবং এর জন্য কোনো ফি দেওয়া লাগবে না বলেও কাতারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।


    ভিসাধারীদের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যেতে বা অতিরিক্ত আবেদন জমা দিতে হবে না বলেও জানানো হয়েছে।


    যেসব ভিসাধারীর ২৮ ফেব্রুয়ারির আগে কোনো ধরনের লঙ্ঘন রয়েছে, তাদের আগে সেই লঙ্ঘনকালীন উপযুক্ত নিষ্পত্তির অর্থ পরিশোধ করতে হবে। নিষ্পত্তি সম্পন্ন হওয়ার পর নির্ধারিত তারিখ থেকে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি এবং ফি মওকুফ কার্যকর হবে।


    এবি 

    ট্যাগ :

    কাতার ভিসার মেয়াদ ১ মাস বাড়ানোর ঘোষণা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…