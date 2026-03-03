‎পারিবারিক বিরোধের জেরে বাবু শেখ ইরাকে খুন

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকোপার্কে জঙ্গল থেকে গলাকাটা অবস্থায় উদ্ধার হওয়া সাত বছর বয়সী শিশু ইরা চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। পারিবারিক বিরোধের জেরে চকলেটের লোভ দেখিয়ে তাকে পার্কে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা এবং ব্যর্থ হয়ে গলা কেটে হত্যার চেষ্টা চালায় প্রতিবেশী বাবু শেখ। পুলিশ অভিযুক্ত বাবু শেখকে গ্রেপ্তার করেছে এবং সে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যার দায় স্বীকার করেছে।
মঙ্গলবার (৩ মার্চ) সন্ধ্যা ৭টায় সীতাকুণ্ড মডেল থানায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান চট্টগ্রামের জেলা পুলিশ সুপার মো. নাজির আহমেদ খান।
পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, গত রবিবার দুপুরে ইকোপার্কে জঙ্গল থেকে রক্তাক্ত ও মুমূর্ষু অবস্থায় ইরাকে উদ্ধার করেন সড়ক নির্মাণকাজে নিয়োজিত শ্রমিক ও পুলিশ সদস্যরা। তাকে দ্রুত সীতাকুণ্ড উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সোমবার তার শরীরে দুই দফা অস্ত্রোপচার করা হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন তার অবস্থা উন্নতির দিকে, কিন্তু গভীর রাতে শ্বাসনালিতে সমস্যা দেখা দিলে তাকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) নেওয়া হয়। মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৪টায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
ঘটনার পর থেকেই কোনো ক্লু না থাকায় পুলিশের একাধিক টিম তদন্ত শুরু করে। সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে শিশুটির গতিবিধি শনাক্ত করা হয়। সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে অভিযুক্ত বাবু শেখকে আটক করে পুলিশ। পরে তাকে নিয়ে ঘটনাস্থলে অভিযানে যায় পুলিশের একটি দল। সেখান থেকে শিশু ইরার পরিহিত কামিজ, জুতা ও চকলেটের খোসা আলামত হিসেবে জব্দ করা হয়।
সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার জানান, পারিবারিক বিরোধের জেরে পরিকল্পিতভাবে ইরাকে হত্যার উদ্দেশ্যে চকলেটের লোভ দেখিয়ে ইকোপার্কে নিয়ে যায় বাবু। সেখানে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে গলায় ছুরিকাঘাত করে মৃত ভেবে পাহাড়ের জঙ্গলে ফেলে রেখে আসে। তবে ভাগ্যক্রমে শিশুটি রক্তাক্ত অবস্থায় জঙ্গল থেকে হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তায় উঠে এলে শ্রমিকরা তাকে দেখতে পান।
শিশুটির মৃত্যুতে পরিবারে শোকের মাতম চলছে। ইরার চাচা রমিজ আলী কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, "আমার নিষ্পাপ ভাতিজিকে বাঁচাতে পারলাম না। যে বা যারা তাকে নির্মমভাবে নির্যাতন করে মেরেছে, আমি তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।" মা রোকেয়া বেগম মেয়ের শোকে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন; তিনিও হত্যাকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করেছেন।
পুলিশ জানায়, এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত আছে কি না, তা আরও গভীরভাবে তদন্ত করা হচ্ছে।
