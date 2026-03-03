মুন্সিগঞ্জে ইয়াবাসহ দম্পতি গ্রেপ্তার

এইমাত্র
    আজ বুধবার, ২০ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৪ মার্চ, ২০২৬
    আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১০:০৫ পিএম
    মুন্সিগঞ্জে ৩০০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ এক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ। 

    মঙ্গলবার (৩ মার্চ) দুপুর ১টার দিকে সদর উপজেলার মহাকালী ইউনিয়নের নৈরপুকুরপাড় ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

    গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন— মো. মনির হোসেন হাওলাদার (৩৫) ও তাঁর স্ত্রী মালা বেগম (৩০)। তাঁরা সদর উপজেলার পূর্ব মাকহাটি এলাকার বাসিন্দা।

    জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইশতিয়াক আশফাক রাসেল জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নৈরপুকুরপাড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই দম্পতিকে আটক করা হয়। এ সময় তল্লাশি চালিয়ে তাঁদের কাছ থেকে ৩০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

    তিনি আরও জানান, গ্রেপ্তারকৃতরা দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। তাঁদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজই তাঁদের আদালতে পাঠানো হবে।


