    জীবননগরে ইয়াবাসহ যুবক আটক, ভ্রাম্যমাণ আদালতে কারাদণ্ড

    সালাউদ্দীন কাজল, জীবননগর (চুয়াডাঙ্গা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১০:২১ পিএম
    সালাউদ্দীন কাজল, জীবননগর (চুয়াডাঙ্গা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১০:২১ পিএম

    চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে দুই পিস ইয়াবাসহ মো. আশিক (২১) নামে এক যুবককে তিন মাসের কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। 

    মঙ্গলবার (৩ মার্চ) দুপুর ২টার দিকে জীবননগর মকসেদ সুপার মার্কেটে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

    দণ্ডপ্রাপ্ত মো. আশিক জীবননগর পৌরসভার তেঁতুলিয়া গ্রামের আরিফ উদ্দীনের ছেলে।

    ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুরে আশিককে দুই পিস ইয়াবাসহ আটক করে জীবননগর থানা-পুলিশ। পরে জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলায়মান শেখ বিষয়টি জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আশরাফুল আলম রাসেলকে অবহিত করেন।

    খবর পেয়ে ইউএনও ঘটনাস্থলে পৌঁছে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এ সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে আশিককে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

    জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলায়মান শেখ বলেন, “মাদকসহ আটকের পর ইউএনও মহোদয়কে জানানো হয়। পরে তিনি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে আসামিকে ৩ মাসের কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা করেন। তাকে কারাগারে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।”

    উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আশরাফুল আলম রাসেল বলেন, “মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। সমাজকে মাদকমুক্ত রাখতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের এ ধরনের কার্যক্রম নিয়মিত চলবে।”


