নওগাঁয় ট্রাক্টরচাপায় শিক্ষক নিহত, ৪ ট্রাক্টর ও ভেকুতে আগুন

নওগাঁয় ইটভাটার মাটিবাহী ট্রাক্টরের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী রিমন হোসেন (৩০) নামে এক কোচিং শিক্ষক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী নওগাঁ-বদলগাছী আঞ্চলিক মহাসড়ক অবরোধ করে ইটভাটার ৪টি ট্রাক্টর ও ১টি ভেকু (এক্সকাভেটর) মেশিনে অগ্নিসংযোগ করে। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
মঙ্গলবার (৩ মার্চ) দুপুর আড়াইটার দিকে সদর উপজেলার কীর্ত্তিপুর ইউনিয়নের কাদিমপুর নামক স্থানে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রিমন হোসেন কীর্ত্তিপুর গ্রামের শাহীন হোসেনের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার দুপুরে রিমন হোসেন প্রাইভেট পড়ানোর উদ্দেশ্যে মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে আড়চা গ্রামে যাচ্ছিলেন। পথে কাদিমপুর নামক স্থানে বিপরীত দিক থেকে আসা 'বিবিসি' ইটভাটার মাটি পরিবহনের একটি ট্রাক্টর তাঁকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই খবরের পর এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে কীর্ত্তিপুর গ্রামের শশীর মোড়ে অবস্থিত ওই ইটভাটায় গিয়ে অগ্নিসংযোগ করেন এবং সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে ইটভাটাটি সরিয়ে নেওয়ার আশ্বাস দিলে এলাকাবাসী অবরোধ তুলে নেয়।
এ বিষয়ে নওগাঁ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ইবনুল আবেদীন বলেন, “ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. মুশফিকুর রহমান জানান, ঘাতক ট্রাক্টরটি জব্দ করা হয়েছে, তবে চালক পলাতক রয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
এনআই