মাদারীপুরে প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে চাচাতো ভাইকে হত্যা

মাদারীপুর সদর উপজেলায় এক চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন করেছে জেলা পুলিশ। প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে সাজানো ‘অপহরণ নাটক’ ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় নিজের আপন চাচাতো ভাইকে শ্বাসরোধ করে হত্যা এবং পরিচয় গোপন করতে মুখমণ্ডলের চামড়া ও মাংস তুলে ফেলে ঘাতক।
মঙ্গলবার (৩ মার্চ) দুপুরে মাদারীপুর পুলিশ সুপার কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার এহতেশামুল হক সাংবাদিকদের এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।
পুলিশ সুপার জানান, গত ২২ ফেব্রুয়ারি সদর মডেল থানাধীন দুধখালী ইউনিয়নের দুর্গাবদী এলাকায় একটি ভুট্টাক্ষেতের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। দুর্বৃত্তরা মরদেহের পরিচয় মুছে ফেলতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নিহতের মুখমণ্ডলের চামড়া ও মাংস তুলে ফেলে। এর ফলে প্রাথমিক অবস্থায় ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমেও পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।
পরবর্তীতে জেলা পুলিশের নিবিড় তদন্তে নিহত ব্যক্তির পরিচয় নিশ্চিত করা হয়। তিনি হলেন সিরাজ সরদার (৫৬)। তদন্তে বেরিয়ে আসে, এই হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী নিহতেরই চাচাতো ভাই মো. বিল্লাল হোসেন সরদার (৪৩)। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে বিল্লাল হত্যার দায় স্বীকার করেছেন।
পুলিশ আরও জানায়, গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
এনআই