উল্লাপাড়ায় ইয়াবাসহ ২ কনটেন্ট ক্রিয়েটরের কারাদন্ড

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ইয়াবাসহ তানভীর আহমেদ মিঠু (২৮) ও আশিক আহমেদ (১৬) নামে দুই কনটেন্ট ক্রিয়েটরকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দণ্ডপ্রাপ্তরা উল্লাপাড়া সদর ইউনিয়নের নাগরৌহা গ্রামের বাসিন্দা।
মঙ্গলবার (৩ মার্চ) দুপুর ২টার দিকে উল্লাপাড়া পৌরসভার পশ্চিমপাড়া এলাকা থেকে তিন পিস ইয়াবাসহ আশিক আহমেদকে আটক করে পুলিশ। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা মোটরসাইকেল আরোহী তানভীর আহমেদ মিঠুকেও আটক করা হয়।
জানা গেছে, তানভীর ও আশিক ফেসবুকে বিনোদনমূলক বা ‘ফানি ভিডিও’ তৈরি করেন। তাঁরা একে অপরের সহযোগী হিসেবে কাজ করতেন। তবে আটকের পর তানভীর দাবি করেন, ইয়াবাগুলো কেবল আশিকের কাছেই ছিল। তিনি কেবল তাঁকে মোটরসাইকেলে বহন করেছেন।
উল্লাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এটিএম আরিফ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে গ্রেপ্তারকৃতদের প্রত্যেককে ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা করেন। জরিমানার অর্থ অনাদায়ে আরও ৩ দিনের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।
পুলিশ জানায়, দণ্ডপ্রাপ্তদের সংশ্লিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া শেষে কারাগারে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
এনআই