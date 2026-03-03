এইমাত্র
  • ঝিনাইদহে আ.লীগ কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলনকারী ছাত্রলীগ নেতাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা পিতার
  • মির্জাপুরে দুই ইটভাটা মালিককে জরিমানা
  • পাকুন্দিয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কাঠমিস্ত্রীর মৃত্যু
  • মুন্সিগঞ্জে চুরির অভিযোগে দুই যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ
  • খামেনি পরবর্তী যে কোনো উত্তরসূরিকে নির্মূল করার অঙ্গীকার ইসরায়েলের
  • পাহাড়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সরকার কাজ করছে: পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী
  • চাঁদাবাজ-অস্ত্রধারীদের তালিকা করে শিগগিরই সারাদেশে অভিযান: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
  • সরকারি হাসপাতাল থেকে দালাল নির্মূলের ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর
  • মাধবপুরে রঘুনন্দন ছড়া থেকে অবৈধ বালু উত্তোলনের অভিযোগ
  • ভালুকা জুড়ে আমের মুকুলের ঘ্রাণ, মধুমাসের আগমনী বার্তা
    • আজ বুধবার, ২০ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৪ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    জাতীয়

    ঢাকায় মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুর

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১১:০৮ পিএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১১:০৮ পিএম

    ঢাকায় মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুর

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১১:০৮ পিএম

    যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল কাপুর দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে রাজধানী ঢাকায় পৌঁছেছেন। 

    মঙ্গলবার (৩ মার্চ) রাত আটটার পর ভারতের দিল্লি হয়ে তিনি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। বিমানবন্দরে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। বাংলাদেশের নতুন সরকার গঠনের পর উচ্চপর্যায়ের কোনো মার্কিন কর্মকর্তার এটিই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সফর।

    সংশ্লিষ্ট কূটনৈতিক সূত্রগুলো জানিয়েছে, পল কাপুরের এই সফরটি মূলত রাজনৈতিক হলেও ওয়াশিংটন বর্তমানে বাংলাদেশের সঙ্গে সাম্প্রতিক বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

    এছাড়াও দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় রাজনৈতিক বোঝাপড়া, রোহিঙ্গা সংকট এবং মিয়ানমার সীমান্ত পরিস্থিতির পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান অস্থির ভূ-রাজনীতি বিশেষ গুরুত্ব পাবে। সফরের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ কৌশলগত অংশীদারিত্বকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে মার্কিন প্রশাসন।

    এফএস

    ট্যাগ :

    পল কাপুর

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…