ফুলবাড়ীতে শিয়ালের কামড়ে বৃদ্ধ আহত

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে একটি বিশাল আকৃতির শিয়ালের কামড়ে মনছুর আলী (৬০) নামে এক বৃদ্ধ গুরুতর আহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (৩ মার্চ) দুপুরে উপজেলার কাশিপুর ইউনিয়নের বেড়াকুটি (চাঁদ দোলাটারী) গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুরে মনছুর আলী প্রতিবেশী হবিবর রহমানের বাড়ির পাশে একটি কৃষি জমির গর্তে শিয়ালের অবস্থান শনাক্ত করেন। পরে তিনি কোদাল নিয়ে ওই গর্তের মাটি খুঁড়তে শুরু করেন। এ সময় গর্ত থেকে একটি বিশাল আকৃতির শিয়াল হঠাৎ বের হয়ে আকস্মিক আক্রমণ চালায়। শিয়ালের কামড়ে মনছুর আলীর বাম হাতে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়।
ঘটনার পরপরই চিৎকার শুনে এলাকাবাসী ও পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত ফুলবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
ফুলবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. নরদেব চন্দ্র রায় জানান, শিয়ালের কামড়ে আহত বৃদ্ধকে হাসপাতালে ভর্তি করে প্রয়োজনীয় ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। তাঁর চিকিৎসা চলছে এবং বর্তমানে তিনি পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।
