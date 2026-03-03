বেনাপোল বন্দরে মিথ্যা ঘোষণায় আমদানি করা রুই মাছ আটক

বেনাপোল বন্দরে ভারতীয় ট্রাক থেকে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে আমদানি করা রুই মাছের একটি চালান আটক করেছে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ।
সোমবার (২ মার্চ) দিবাগত রাত ১০টার দিকে বন্দরের ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড থেকে মাছের এই চালানটি আটক করা হয়। পরে মঙ্গলবার (৩ মার্চ) বিকেলে আটক করা মাছ নিলামে বিক্রি করা হয়েছে।
মাছের আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ঢাকার সাজ্জাত এন্টারপ্রাইজ। বন্দর থেকে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে এই চালানটি খালাসের চেষ্টা করছিল বহুল আলোচিত সিঅ্যান্ডএফ প্রতিষ্ঠান আলেয়া এন্টারপ্রাইজ। এর আগে গত ১৩ জানুয়ারি মিথ্যা ঘোষণায় আমদানি করা ৫ হাজার ৯৪৩ কেজি ইলিশের একটি অবৈধ চালান আটক করা হয়েছিল, যাতে এই একই চক্রের সংশ্লিষ্টতা ছিল।
বন্দর সূত্রে জানা গেছে, এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ীর শুল্ক ফাঁকির কারণে চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ১ হাজার ১৩ কোটি টাকা রাজস্ব ঘাটতি হয়েছে। এছাড়াও অভিযোগ রয়েছে, একটি সিন্ডিকেট কোনো প্রকার এন্ট্রি ছাড়াই কোটি কোটি টাকার মালামাল শুল্ক না দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। চিহ্নিত শুল্ক ফাঁকিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় তারা দিনের পর দিন অনিয়ম চালিয়ে যাচ্ছে। এসব অনিয়মের সঙ্গে কাস্টমস ও বন্দরের এক শ্রেণির অসাধু কর্মকর্তার সখ্য রয়েছে বলে সাধারণ ব্যবসায়ীদের অভিযোগ। অপরাধীরা ধরা পড়লেও বিভিন্ন কৌশলে তাদের লাইসেন্স রক্ষা করে আবারও ব্যবসার সুযোগ করে দেওয়া হয়; যার ফলে সৎ ব্যবসায়ীরা পদে পদে হয়রানির শিকার হচ্ছেন।
বেনাপোল কাস্টমসের সহকারী কমিশনার রাহাত হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাঁরা জানতে পারেন—একটি সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট সামুদ্রিক মাছ ঘোষণা দিয়ে রুই মাছ আমদানি করেছে। পরে মাছবাহী ট্রাকে অভিযান চালিয়ে ১০টি প্যাকেজে ৬০০ কেজি রুই মাছ উদ্ধার করা হয়। শুল্ক ফাঁকিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।
এনআই