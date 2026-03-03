এইমাত্র
    • আজ বুধবার, ২০ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৪ মার্চ, ২০২৬
    দেশজুড়ে

    তারাগঞ্জে আলুর বাম্পার ফলনেও হাসি নেই কৃষকের মুখে

    এনামুল হক দুখু, তারাগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১১:২৩ পিএম
    তারাগঞ্জে আলুর বাম্পার ফলনেও হাসি নেই কৃষকের মুখে

    রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলায় আলুর বাম্পার ফলন হলেও এবারও কৃষকের মুখে হাসি নেই। বাজারে আলুর দাম উৎপাদন খরচের চেয়ে অনেক কম হওয়ায় মৌসুমের শুরুতেই বড় ধরনের লোকসানের শঙ্কায় পড়েছেন আলুচাষিরা।

    বর্তমানে স্থানীয় বাজারে এক কেজি আলু বিক্রি হচ্ছে মাত্র ৮ থেকে ৯ টাকায়, অথচ কৃষকদের তথ্যমতে প্রতি কেজি আলুর উৎপাদন খরচ পড়ছে গড়ে ১৬ থেকে ১৭ টাকা। ফলে প্রতি কেজি আলুর বিপরীতে কৃষকদের প্রায় দ্বিগুণ লোকসান গুণতে হচ্ছে।

    রামপুরা গ্রামের কৃষক জাহিদুল ইসলাম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “গত বছর আলুতে প্রায় এক লাখ টাকার বেশি লোকসান হয়েছে। এবারও যদি একই অবস্থা হয়, তাহলে আলু চাষ টিকিয়ে রাখা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে।”

    উপজেলা কৃষি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গত বছর উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়নে ৪ হাজার ৫৩০ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছিল এবং উৎপাদন হয়েছিল ১ লাখ ৪২ হাজার ৯৫ মেট্রিক টন। তবে সে তুলনায় আলু সংরক্ষণের ব্যবস্থা একেবারেই অপ্রতুল। উপজেলায় থাকা তিনটি হিমাগারের মোট ধারণক্ষমতা মাত্র ১৬ হাজার টন। ফলে বিপুল পরিমাণ আলু সংরক্ষণের সুযোগ না থাকায় কৃষকরা বাধ্য হয়ে বাড়িতে বা অস্থায়ী গুদামে আলু রাখেন, যার একটি বড় অংশ নষ্ট হয়ে যায়। এই পচন থেকে বাঁচতে কৃষকরা পানির দরে আলু বিক্রি করে দিচ্ছেন।

    চলতি মৌসুমে আবাদ কমে ৩ হাজার ৪৬৩ হেক্টরে নামলেও ফলন বেশ ভালো হয়েছে বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ। তবে আলমপুর ইউনিয়নের পীরপাড়া গ্রামের মিলন মিয়ার মতো অনেক কৃষকই বলছেন, “এভাবে লস খেতে থাকলে আলুর আবাদ ছেড়ে দিতে হবে। এত কষ্ট করে ন্যায্য দাম না পেলে আমরা বাঁচব কীভাবে?”

    ভুক্তভোগী আলুচাষিদের দাবি—ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ, সরকার কর্তৃক সরাসরি আলু ক্রয় এবং দ্রুত হিমাগারের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা। তা না হলে প্রতি বছরই এই সংকটের পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

    উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ধীবা রানী রায় জানান, বাজার পরিস্থিতি ও সংরক্ষণ সমস্যার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তিনি মনে করেন, উৎপাদন ভালো হলেও বাজারদর স্থিতিশীল না হলে কৃষকের কষ্ট লাঘব হবে না।

    উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থাপনার এই অসামঞ্জস্য দূর না হলে তারাগঞ্জে অর্থকরী ফসল হিসেবে পরিচিত আলু চাষ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা।


    এনআই

