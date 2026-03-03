এইমাত্র
  • ঝিনাইদহে আ.লীগ কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলনকারী ছাত্রলীগ নেতাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা পিতার
  • মির্জাপুরে দুই ইটভাটা মালিককে জরিমানা
  • পাকুন্দিয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কাঠমিস্ত্রীর মৃত্যু
  • মুন্সিগঞ্জে চুরির অভিযোগে দুই যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ
  • খামেনি পরবর্তী যে কোনো উত্তরসূরিকে নির্মূল করার অঙ্গীকার ইসরায়েলের
  • পাহাড়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সরকার কাজ করছে: পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী
  • চাঁদাবাজ-অস্ত্রধারীদের তালিকা করে শিগগিরই সারাদেশে অভিযান: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
  • সরকারি হাসপাতাল থেকে দালাল নির্মূলের ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর
  • মাধবপুরে রঘুনন্দন ছড়া থেকে অবৈধ বালু উত্তোলনের অভিযোগ
  • ভালুকা জুড়ে আমের মুকুলের ঘ্রাণ, মধুমাসের আগমনী বার্তা
    • আজ বুধবার, ২০ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৪ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    বাঘায় সেচের পাইপ কাটা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ

    মোস্তাফিজুর রহমান, বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১১:৪৩ পিএম
    মোস্তাফিজুর রহমান, বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১১:৪৩ পিএম

    বাঘায় সেচের পাইপ কাটা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ

    মোস্তাফিজুর রহমান, বাঘা (রাজশাহী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১১:৪৩ পিএম

    রাজশাহীর বাঘায় সেচের পানির পাইপ (পলিথিন) কাটা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন।

    মঙ্গলবার (৩ মার্চ) সকাল ১১টার দিকে উপজেলার বাউসা ইউনিয়নের পীরগাছা গ্রামের মহাজনপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

    স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় এক সপ্তাহ আগে পীরগাছা মহাজনপাড়া এলাকার বাসিন্দা আবু সুফিয়ান তাঁর ফসলি জমিতে সেচের জন্য পলিথিনের পাইপ বিছিয়ে রেখেছিলেন। এ সময় একই গ্রামের নান্টু আলীর পাঁচ বছরের ছেলে সামিউল খেলার ছলে হাতে থাকা হাসুয়া দিয়ে পাইপটি কেটে ফেলে।

    আবু সুফিয়ান বিষয়টি নান্টু আলীকে জানালে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৫০০ টাকা দিতে চান। তবে আবু সুফিয়ান সেই প্রস্তাবে অসম্মতি জানালে বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে যায়।

    মঙ্গলবার সকালে নান্টু আলী ঘাস কেটে ভ্যান নিয়ে আবু সুফিয়ানের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আবু সুফিয়ান তাঁকে বাধা দেন। তিনি দাবি করেন, ক্ষতিপূরণ না দিলে ভ্যানটি রেখে যেতে হবে। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে নান্টু আলীর ভাই ঝুন্টু আলী ঘটনাস্থলে পৌঁছালে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এতে তিনজন আহত হন।

    স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে বাঘা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন। বর্তমানে তাঁরা সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

    বাউসা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান জানান, খবর পেয়ে তিনি হাসপাতালে গিয়ে আহতদের খোঁজখবর নিয়েছেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের তুচ্ছ ঘটনা কেন্দ্র করে সংঘর্ষ এড়াতে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি। উভয় পক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি স্থানীয়ভাবে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাসও দেন তিনি।

    বাঘা থানার ডিউটিরত কর্মকর্তা এসআই হারুন বলেন, "উভয় পক্ষের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"


    এনআই

    ট্যাগ :

    বাঘায় সেচ

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…