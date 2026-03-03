বাঘায় সেচের পাইপ কাটা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ

রাজশাহীর বাঘায় সেচের পানির পাইপ (পলিথিন) কাটা নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (৩ মার্চ) সকাল ১১টার দিকে উপজেলার বাউসা ইউনিয়নের পীরগাছা গ্রামের মহাজনপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় এক সপ্তাহ আগে পীরগাছা মহাজনপাড়া এলাকার বাসিন্দা আবু সুফিয়ান তাঁর ফসলি জমিতে সেচের জন্য পলিথিনের পাইপ বিছিয়ে রেখেছিলেন। এ সময় একই গ্রামের নান্টু আলীর পাঁচ বছরের ছেলে সামিউল খেলার ছলে হাতে থাকা হাসুয়া দিয়ে পাইপটি কেটে ফেলে।
আবু সুফিয়ান বিষয়টি নান্টু আলীকে জানালে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে ৫০০ টাকা দিতে চান। তবে আবু সুফিয়ান সেই প্রস্তাবে অসম্মতি জানালে বিষয়টি অমীমাংসিত থেকে যায়।
মঙ্গলবার সকালে নান্টু আলী ঘাস কেটে ভ্যান নিয়ে আবু সুফিয়ানের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আবু সুফিয়ান তাঁকে বাধা দেন। তিনি দাবি করেন, ক্ষতিপূরণ না দিলে ভ্যানটি রেখে যেতে হবে। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে নান্টু আলীর ভাই ঝুন্টু আলী ঘটনাস্থলে পৌঁছালে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এতে তিনজন আহত হন।
স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে বাঘা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন। বর্তমানে তাঁরা সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
বাউসা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান জানান, খবর পেয়ে তিনি হাসপাতালে গিয়ে আহতদের খোঁজখবর নিয়েছেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের তুচ্ছ ঘটনা কেন্দ্র করে সংঘর্ষ এড়াতে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি। উভয় পক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি স্থানীয়ভাবে সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাসও দেন তিনি।
বাঘা থানার ডিউটিরত কর্মকর্তা এসআই হারুন বলেন, "উভয় পক্ষের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"
এনআই