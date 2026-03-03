এইমাত্র
  • ঝিনাইদহে আ.লীগ কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলনকারী ছাত্রলীগ নেতাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা পিতার
  • মির্জাপুরে দুই ইটভাটা মালিককে জরিমানা
  • পাকুন্দিয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কাঠমিস্ত্রীর মৃত্যু
  • মুন্সিগঞ্জে চুরির অভিযোগে দুই যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ
  • খামেনি পরবর্তী যে কোনো উত্তরসূরিকে নির্মূল করার অঙ্গীকার ইসরায়েলের
  • পাহাড়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সরকার কাজ করছে: পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী
  • চাঁদাবাজ-অস্ত্রধারীদের তালিকা করে শিগগিরই সারাদেশে অভিযান: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
  • সরকারি হাসপাতাল থেকে দালাল নির্মূলের ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর
  • মাধবপুরে রঘুনন্দন ছড়া থেকে অবৈধ বালু উত্তোলনের অভিযোগ
  • ভালুকা জুড়ে আমের মুকুলের ঘ্রাণ, মধুমাসের আগমনী বার্তা
    • আজ বুধবার, ২০ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৪ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    ইরার হত্যাকারী বাবু শেখকে ছিনিয়ে নিতে সড়কে অবস্থান

    এস এম ইকবাল হোসাইন, সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১১:৪৪ পিএম
    এস এম ইকবাল হোসাইন, সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১১:৪৪ পিএম

    ইরার হত্যাকারী বাবু শেখকে ছিনিয়ে নিতে সড়কে অবস্থান

    এস এম ইকবাল হোসাইন, সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৩ মার্চ ২০২৬, ১১:৪৪ পিএম

    চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে আলোচিত ইরা হত্যা কাণ্ডের মূল আসামি বাবু শেখকে ছিনিয়ে নিতে সড়কে অবস্থান করেছে উৎসুক জনতা। মঙ্গলবার বাদে এশা ইরার জায়নাজা শেষে রাত ৯ টার দিকে কুমির এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে অবস্থান করে উৎসুক জনতা। উৎসুক জনতা অবস্থানের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়। ভিডিওতে বলতে শোনা যায়, আসামিকে পুলিশ থেকে ছিনিয়ে নিতে জনগণ রাস্তায় নেমে গেছে। পরপর দুটি পুলিশের গাড়ি তল্লাশি করা হয়েছে কিন্তু সেখানে ছিল না। এভাবে একে একে অনেকগুলো গাড়ি তল্লাশি করেছে। পুলিশ আসামিকে কোন গাড়ি করে নিয়ে যাচ্ছে তার খোঁজ এখনো মেলেনি। যে আসামি ইরাকে হত্যা করেছে আমরা তাকে খুঁজছি। এই সময় সড়কের মধ্যে অনেক উৎসুক জনতাকে লাটি হাতে দেখা গেছে। যার কারণে মহাসড়কের চলাচল রত গাড়ি চালক ও যাত্রীদের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

    আলমগীর নামের এক মাইক্রোবাসের যাত্রী বলেন, উৎসুক জনতার লাঠির আঘাতে আমার গাড়ির লুকিং গ্লাস ভেঙ্গে যায়। এদিকে ইরার মৃত্যুতে পুরো উপজেলা জুড়ে নেমে আসে শোকের ছায়া। বিকাল তিনটার দিকে জামায়াত ইসলামের উদ্যেগে ইরা হত্যার প্রতিবাদে  বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়।

    ‎এ ব্যাপারে সীতাকুণ্ড থানার ওসি মোহাম্মদ মহিনুল ইসলাম বলেন, আসামিকে আমরা আদালতে প্রেরণ করেছি। তাতে কোন সমস্যা হয়নি।

    এর আগে গত রোববার দুপুরে ইকো পার্কে গলাকাটা ও রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় কয়েকজন যুবক। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে সীতাকুণ্ড উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে তার অবস্থা অসংখ্যজনক হয় দ্রুত থাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। সোমবার তার শরীরে দুই দফা অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। তখন তার শারীরিক অবস্থা কিছুটা উন্নতির দিকে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। কিন্তু হঠাৎ গভীর রাতে তার শ্বাস নালীতে সমস্যা দেখা দিলে তার শারীরিক অবস্থা অবনতি হয়। তখন দ্রুত তাকে দ্রুত নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র নিয়ে যাওয়া হয়।  এক পর্যায়ে ডাক্তার সাড়ে চারটার দিকে তাকে মৃত্যু ঘোষণা করেন। 

    এফএস

    ট্যাগ :

    ইরা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…