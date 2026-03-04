বিশ্বকাপের সেমিফাইনালসহ টিভিতে আজকের খেলা

আজ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনাল। কলকাতায় মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ড।
ক্রিকেট
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
প্রথম সেমিফাইনাল
দক্ষিণ আফ্রিকা-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
ফুটবল
নারী এশিয়ান কাপ
জাপান-চায়নিজ তাইপে
বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
ভিয়েতনাম-ভারত
বিকেল ৫টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যান সিটি-নটিংহাম
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
অ্যাস্টন ভিলা-চেলসি
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
ব্রাইটন-আর্সেনাল
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
নিউক্যাসল-ম্যান ইউনাইটেড
রাত ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
হামবুর্গ-লেভারকুসেন
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
কোপা দেল রে
সোসিয়েদাদ-বিলবাও
রাত ২টা, ফ্যানকোড
এবি