    খেলা

    বিশ্বকাপের সেমিফাইনালসহ টিভিতে আজকের খেলা

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ৪ মার্চ ২০২৬, ০৯:০৬ এএম
    বিশ্বকাপের সেমিফাইনালসহ টিভিতে আজকের খেলা

    আজ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনাল। কলকাতায় মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ড।


    ক্রিকেট

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

    প্রথম সেমিফাইনাল

    দক্ষিণ আফ্রিকা-নিউজিল্যান্ড

    সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি


    ফুটবল

    নারী এশিয়ান কাপ

    জাপান-চায়নিজ তাইপে

    বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড

    ভিয়েতনাম-ভারত

    বিকেল ৫টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড

    ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

    ম্যান সিটি-নটিংহাম

    রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

    অ্যাস্টন ভিলা-চেলসি

    রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২

    ব্রাইটন-আর্সেনাল

    রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

    নিউক্যাসল-ম্যান ইউনাইটেড

    রাত ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

    বুন্দেসলিগা

    হামবুর্গ-লেভারকুসেন

    রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

    কোপা দেল রে

    সোসিয়েদাদ-বিলবাও

    রাত ২টা, ফ্যানকোড


