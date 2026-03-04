পাহাড়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সরকার কাজ করছে: পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী

পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী দীপেন দেওয়ান বলেছেন, “পার্বত্য অঞ্চলের টেকসই উন্নয়ন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে সাংবাদিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার পাহাড়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করছে। এই উন্নয়নের বার্তা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিতে গণমাধ্যমকর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।”
বুধবার (৪ মার্চ) সকাল ১০টায় জেলা পরিষদের হলরুমে রাঙামাটির স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, বিগত সরকারের আমলে রাঙামাটি জেলায় ক্রীড়া খাতে সংঘটিত বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়ে তদন্ত করা হবে। তিনি বলেন, “মিনি স্টেডিয়ামের নামে যে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, তা তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”
সভায় স্থানীয় সাংবাদিকরা রাঙামাটিতে চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার বিষয়টি মন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। এ বিষয়ে মন্ত্রী অভিযোগগুলো যাচাই করে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।
সভায় উপস্থিত ছিলেন রাঙামাটি জেলা বিএনপির সভাপতি দীপন তালুকদার দিপু, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মামুনুর রশিদ মামুন এবং সহসভাপতি সাইফুল ইসলাম ভুট্টো। এছাড়া রাঙামাটি প্রেস ক্লাব, রিপোর্টার্স ইউনিটি ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।
মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকরা পাহাড়ের ভূমি সমস্যা, যোগাযোগব্যবস্থা উন্নয়ন এবং সাংবাদিকদের আবাসন সুবিধাসহ বিভিন্ন দাবি-দাওয়া তুলে ধরেন।
সভা শেষে মন্ত্রী রাঙামাটির উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করতে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
ইখা