এবার দুবাইয়ে মার্কিন দূতাবাসে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান।
মঙ্গলবার (০৩ মার্চ) বিকালে দুবাইয়ে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের একটি কনস্যুলেট ভবনে ইরান ড্রোন হামলা চালানোর পর সেখানে ধোঁয়া উড়তে দেখা যায়। বিবিসি ভেরিফাই এই ছবির যাচাই করে সত্যতা নিশ্চিত করেছে।
কনস্যুলেটের কয়েক মিটার দূর থেকে ধারণ করা একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ড্রোনটি কনস্যুলেটে ওপরে আছড়ে পড়েছে।
অন্য আরেকটি ভিডিওতে কম্পাউন্ডের ভেতরে আগুন জ্বলতে দেখা গেছে এবং আকাশে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠতে দেখা গেছে।
গতরাতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেছেন যে, একটি ড্রোন কনস্যুলেটের চ্যান্সেলারি ভবনের পাশের পার্কিং লটে হামলা করেছে।
তিনি বলেন, ‘আমাদের সব কর্মীরা নিরাপদে আছেন ও খোঁজ পাওয়া গেছে।
তিনি আরও জানান, ‘আমরা অবশ্যই খুবই ভাগ্যবান কিন্তু আমাদের অ্যাম্বাসি এবং কূটনৈতিক ফ্যাসিলিটিজ একটা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সরাসরি হামলার শিকার হয়েছে।’
