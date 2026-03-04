পাকুন্দিয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কাঠমিস্ত্রীর মৃত্যু

এইমাত্র
    সাব্বির হোসেন, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি প্রকাশ: ৪ মার্চ ২০২৬, ০৩:১৪ পিএম
    কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে সুলতান মিয়া (৪০) নামে এক কাঠমিস্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (৪ মার্চ) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার পাটুয়াভাঙ্গা ইউনিয়নের ভিটিপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

    নিহত সুলতান মিয়া একই ইউনিয়নের মহিষকান্দা গ্রামের রেনু মিয়ার ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে কাঠমিস্ত্রীর কাজ করতেন।

    নিহতের ভাতিজা সামাদ মিয়া জানান, সকালে ভিটিপাড়া গ্রামের উজ্জ্বল মিয়ার বাড়িতে আসবাবপত্র তৈরির কাজ করছিলেন সুলতান মিয়া। কাজের একপর্যায়ে ড্রিল মেশিন ব্যবহার করার সময় তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন।

    গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে পাকুন্দিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

    পাকুন্দিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আরিফুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

