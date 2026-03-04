এইমাত্র
  • সব ইরানি ড্রোন ঠেকানো সম্ভব না, মার্কিন কর্মকর্তার সরল স্বীকারোক্তি
  • নড়াইলে সড়ক দুর্ঘটনায় সাবেক বিজিবি সদস্য নিহত
  • হরমুজ প্রণালীতে ২০ হাজার নাবিক আটকা পড়েছেন: জাতিসংঘ
  • বাজিতপুরে টিসিবির পঁচা ও দুর্গন্ধযুক্ত চাল সরবরাহের অভিযোগ
  • বাবা হারালেন আমজনতার দলের মহাসচিব তারেক রহমান
  • পৌরবাসীর উন্নয়নকে পাশ কাটিয়ে পৌর প্রশাসকের বাগান বিলাস!
  • সরকারি ঘোষণার পরও সকাল ৯টায় সেবা শুরু হয়নি গৌরনদী উপজেলা কার্যালয়ে
  • প্রাথমিকভাবে ৯টি উপজেলায় চালু হচ্ছে ‘কৃষক কার্ড’
  • সরকারি চাকরিজীবীরা টানা ১২ দিন ছুটি পেতে পারেন যেভাবে
  • ক্যারিয়ার নিয়ে বড় সিদ্ধান্তের কথা জানালেন শ্রেয়া ঘোষাল
    • আজ বৃহস্পতিবার, ২১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৫ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    খেলা

    বাংলাদেশের বিপক্ষে দল ঘোষণা করলো পাকিস্তান

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ৪ মার্চ ২০২৬, ০৫:২৫ পিএম
    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ৪ মার্চ ২০২৬, ০৫:২৫ পিএম

    বাংলাদেশের বিপক্ষে দল ঘোষণা করলো পাকিস্তান

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ৪ মার্চ ২০২৬, ০৫:২৫ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    বড় চমক এবং ব্যাপক রদবদল এনেই বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। যথারীতি দলে অধিনায়ক হিসেবে আছেন শাহীন শাহ আফ্রিদি। মোহাম্মদ রিজওয়ান থাকলেও দলে জায়গা হয়নি তারকা ব্যাটার বাবর আজমের। নেই সাইম আইয়ুবও।

    ১৫ সদস্যের স্কোয়াডে ওয়ানডে অভিষেকের অপেক্ষায় আছেন ৬ জন ক্রিকেটার। তারা হলেন- সাহিবজাদা ফারহান, আবদুল সামাদ, মাজ সাদাকাত, মোহাম্মদ গাজী গরি, সাদ মাসুদ, শ্যামল হুসাইন। এর মধ্যে ফারহান সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফর্মের তুঙ্গে ছিলেন। ৩৮৩ রান করে এবারের বিশ্বকাপ তো বটেই, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের যেকোনো আসরেই সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়েছেন তিনি। এছাড়া একই আসরে প্রথম ব্যাটার হিসেবে হাঁকিয়েছেন দুই সেঞ্চুরি।

    বাকিদের মধ্যে আবদুল সামাদ, মাজ সাদাকাত, সাদ মাসুদ এবং শ্যামল হুসাইন পাকিস্তান শাহীনসের স্কোয়াডে ছিলেন। আগামী ৮ মার্চ ঢাকায় পা রাখবে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। ১১, ১৩ এবং ১৫ মার্চ মাঠে গড়াচ্ছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান ওয়ানডে সিরিজের তিন ম্যাচ। সবগুলো ম্যাচই হবে মিরপুরের শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।

    পাকিস্তানের ওয়ানডে স্কোয়াড :

    শাহীন শাহ আফ্রিদি (অধিনায়ক), আবরার আহমেদ, আবদুল সামাদ, ফাহিম আশরাফ, ফয়সাল আকরাম, হারিস রউফ, হুসাইন তালাত, মাজ সাদাকাত, মোহাম্মদ রিজওয়ান (উইকেটরক্ষক), মোহাম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, মোহাম্মদ গাজী গরি (উইকেটরক্ষক), সাদ মাসুদ, সাহিবজাদা ফারহান, সালমান আলী আঘা এবং শ্যামল হুসাইন।

    এমআর-২

    ট্যাগ :

    পাকিস্তান বাংলাদেশ দল

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…