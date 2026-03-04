ঈদযাত্রাকে নির্বিঘ্ন করতে ভবেরচর বাসস্ট্যান্ডে উচ্ছেদ অভিযান

আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঘরমুখো মানুষের যাত্রাকে নির্বিঘ্ন ও যানজটমুক্ত রাখতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ভবেরচর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে ভবেরচর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ি।
বুধবার (৪ মার্চ) দুপুর ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত পরিচালিত এ অভিযানে মহাসড়কের পাশে গড়ে ওঠা অবৈধ দোকানপাট ও স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। বিশেষ করে ব্রিজের ওপর স্থাপিত ঝুঁকিপূর্ণ অবকাঠামো অপসারণ করে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পাশাপাশি ফুটপাত দখলমুক্ত করা এবং থ্রি-হুইলার নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে কথা বলা হয়েছে। উল্টোপথে যান চলাচল রোধে চালকদের কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ভবেরচর বাসস্ট্যান্ড ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। ঈদকে কেন্দ্র করে এ স্থানে যানবাহনের চাপ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। ফলে সামান্য বিশৃঙ্খলাও বড় ধরনের যানজটের কারণ হতে পারে। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আগাম প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।
অভিযান চলাকালে সিএনজি ও অন্যান্য থ্রি-হুইলার চালকসহ সাধারণ মানুষকে মহাসড়কে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, নির্ধারিত স্থানে গাড়ি পার্কিং এবং উল্টোপথে চলাচল থেকে বিরত থাকার বিষয়ে অনুরোধ জানানো হয়।
এ বিষয়ে গজারিয়া হাইওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ শাহ কামাল আকন্দ বলেন, “ঈদকে সামনে রেখে মহাসড়কে অতিরিক্ত যানবাহনের চাপ থাকবে। তাই আগে থেকেই ফুটপাত ও ব্রিজের ওপর অবৈধ দখল উচ্ছেদ করা হয়েছে। উল্টোপথে যান চলাচল ও অনিয়ন্ত্রিত থ্রি-হুইলার চলাচল কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। যাত্রীদের নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করতে হাইওয়ে পুলিশ সর্বোচ্চ তৎপর রয়েছে।”
অন্যদিকে হাইওয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ঈদ পর্যন্ত এ ধরনের অভিযান ও নজরদারি অব্যাহত থাকবে। মহাসড়কে শৃঙ্খলা রক্ষায় স্থানীয় ব্যবসায়ী ও চালকদের সহযোগিতাও কামনা করা হয়েছে।
পিএম