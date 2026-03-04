এইমাত্র
  • যুদ্ধে ৫শ মার্কিন সেনা নিহত, দাবি ইরানের
  • সব ইরানি ড্রোন ঠেকানো সম্ভব না, মার্কিন কর্মকর্তার সরল স্বীকারোক্তি
  • নড়াইলে সড়ক দুর্ঘটনায় সাবেক বিজিবি সদস্য নিহত
  • হরমুজ প্রণালীতে ২০ হাজার নাবিক আটকা পড়েছেন: জাতিসংঘ
  • বাজিতপুরে টিসিবির পঁচা ও দুর্গন্ধযুক্ত চাল সরবরাহের অভিযোগ
  • বাবা হারালেন আমজনতার দলের মহাসচিব তারেক রহমান
  • পৌরবাসীর উন্নয়নকে পাশ কাটিয়ে পৌর প্রশাসকের বাগান বিলাস!
  • সরকারি ঘোষণার পরও সকাল ৯টায় সেবা শুরু হয়নি গৌরনদী উপজেলা কার্যালয়ে
  • প্রাথমিকভাবে ৯টি উপজেলায় চালু হচ্ছে ‘কৃষক কার্ড’
  • সরকারি চাকরিজীবীরা টানা ১২ দিন ছুটি পেতে পারেন যেভাবে
    • আজ বৃহস্পতিবার, ২১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৫ মার্চ, ২০২৬
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    পদ্মায় জাটকা নিধনবিরোধী অভিযান, জালসহ জেলে আটক

    লুৎফর রহমান, গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৪ মার্চ ২০২৬, ০৯:২৮ পিএম
    লুৎফর রহমান, গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৪ মার্চ ২০২৬, ০৯:২৮ পিএম

    পদ্মায় জাটকা নিধনবিরোধী অভিযান, জালসহ জেলে আটক

    লুৎফর রহমান, গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি প্রকাশ: ৪ মার্চ ২০২৬, ০৯:২৮ পিএম

    রাজবাড়ীর দৌলতদিয়ায় পদ্মা নদীতে জাটকা ইলিশ রক্ষা ও সংরক্ষণ অভিযানে এক জেলেকে আটক করেছে নৌ পুলিশ। এ সময় তাঁর কাছ থেকে এবং নদী থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় মোট ৫০ হাজার ৩০০ মিটার কারেন্ট জাল উদ্ধার করা হয়।

    বুধবার (৪ মার্চ) বিকেলে দৌলতদিয়ার পদ্মা নদীর কুশাহাটার চর নামক স্থানে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

    আটক জেলের নাম মো. রহিম শেখ (৪৫)। তিনি পাবনা জেলার আমিনপুর থানার মাসুন্দিয়া ইউনিয়নের তালিব নগর এলাকার মৃত হোসেন শেখের ছেলে।

    নৌ পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দৌলতদিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা নিয়মিত তদারকির অংশ হিসেবে অভিযান চালিয়ে কুশাহাটার চর এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৫০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল উদ্ধার করেন। এ সময় ৩শ মিটার কারেন্ট জালসহ জেলে রহিম শেখকে হাতেনাতে আটক করা হয়। পরবর্তীতে উদ্ধারকৃত অবৈধ কারেন্ট জালগুলো জনসম্মুখে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

    দৌলতদিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ত্রিনাথ সাহা জানান, “পদ্মা নদীতে জাটকা ইলিশ রক্ষা ও সংরক্ষণ অভিযানে আমরা বিপুল পরিমাণ কারেন্ট জাল উদ্ধার করেছি। এ সময় আটক জেলের বিরুদ্ধে মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে আদালতে প্রেরণের প্রস্তুতি চলছে।”

    এনআই

    ট্যাগ :

    পদ্মায় জাটকা নিধনবিরোধী

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…