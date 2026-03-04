পদ্মায় জাটকা নিধনবিরোধী অভিযান, জালসহ জেলে আটক

রাজবাড়ীর দৌলতদিয়ায় পদ্মা নদীতে জাটকা ইলিশ রক্ষা ও সংরক্ষণ অভিযানে এক জেলেকে আটক করেছে নৌ পুলিশ। এ সময় তাঁর কাছ থেকে এবং নদী থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় মোট ৫০ হাজার ৩০০ মিটার কারেন্ট জাল উদ্ধার করা হয়।
বুধবার (৪ মার্চ) বিকেলে দৌলতদিয়ার পদ্মা নদীর কুশাহাটার চর নামক স্থানে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।
আটক জেলের নাম মো. রহিম শেখ (৪৫)। তিনি পাবনা জেলার আমিনপুর থানার মাসুন্দিয়া ইউনিয়নের তালিব নগর এলাকার মৃত হোসেন শেখের ছেলে।
নৌ পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দৌলতদিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা নিয়মিত তদারকির অংশ হিসেবে অভিযান চালিয়ে কুশাহাটার চর এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৫০ হাজার মিটার কারেন্ট জাল উদ্ধার করেন। এ সময় ৩শ মিটার কারেন্ট জালসহ জেলে রহিম শেখকে হাতেনাতে আটক করা হয়। পরবর্তীতে উদ্ধারকৃত অবৈধ কারেন্ট জালগুলো জনসম্মুখে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।
দৌলতদিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ত্রিনাথ সাহা জানান, “পদ্মা নদীতে জাটকা ইলিশ রক্ষা ও সংরক্ষণ অভিযানে আমরা বিপুল পরিমাণ কারেন্ট জাল উদ্ধার করেছি। এ সময় আটক জেলের বিরুদ্ধে মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁকে আদালতে প্রেরণের প্রস্তুতি চলছে।”
এনআই