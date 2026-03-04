উলিপুরে গাঁজাসহ যুবক গ্রেপ্তার

কুড়িগ্রামের উলিপুরে চনক্ক চন্দ্র রায় চন্দন (৪০) নামে এক ব্যক্তিকে গাঁজাসহ গ্রেপ্তার করেছে থানা পুলিশ।
মঙ্গলবার (৩ মার্চ) দিবাগত রাতে উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নের ভেলুর খামার এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। চনক্ক চন্দ্র ওই এলাকার মৃত অলন্ত চন্দ্র রায়ের ছেলে।
পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উলিপুর থানার এসআই আতিকুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল দুর্গাপুর ইউনিয়নের ভেলুর খামার এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে চনক্ক চন্দ্র রায় চন্দনকে তাঁর নিজ শোবার ঘর থেকে আটক করা হয়। এ সময় তল্লাশি চালিয়ে তাঁর খাটের বালিশের নিচ থেকে ১০০ গ্রাম গাঁজা জব্দ করে পুলিশ, যার আনুমানিক বাজারমূল্য ২ হাজার টাকা।
এ বিষয়ে উলিপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাঈদ ইবনে সিদ্দিক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “গ্রেপ্তারকৃত আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বুধবার (৪ মার্চ) দুপুরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।”
এনআই