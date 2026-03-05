এইমাত্র
    আজ শুক্রবার, ২১ ফাল্গুন, ১৪৩২ | ৬ মার্চ, ২০২৬
    আন্তর্জাতিক

    পারস্য উপসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের ট্যাংকারে ইরানের হামলা

    পারস্য উপসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের ট্যাংকারে ইরানের হামলা

    সংগৃহীত ছবি

    পারস্য উপসাগরে উত্তর দিকে যুক্তরাষ্ট্রের একটি ট্যাংকারে হামলা চালিয়েছে ইরান। তারা জানায়,  নৌবাহিনী আজ সকালে মার্কিন ট্যাংকারে হামলা চালিয়েছে। 

    ইরানের আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা তাসনিমের বরাতে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে আল জাজিরা। 

    আইআরজিসি জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল এবং তাদের সমর্থনকারী ইউরোপীয় দেশগুলোর সামরিক ও বাণিজ্যিক জাহাজকে ওই পথ দিয়ে চলাচল করতে দেওয়া হবে না।

    বিবৃতিতে বলা হয়, ‘এ ধরনের জাহাজ দেখা গেলে অবশ্যই লক্ষ্যবস্তু করা হবে।’

    আইআরজিসি আরও জানায়, যুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক আইন ও বিভিন্ন প্রস্তাবের ভিত্তিতে ইরানের হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার রয়েছে।

    এমআর-২

