পারস্য উপসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের ট্যাংকারে ইরানের হামলা

পারস্য উপসাগরে উত্তর দিকে যুক্তরাষ্ট্রের একটি ট্যাংকারে হামলা চালিয়েছে ইরান। তারা জানায়, নৌবাহিনী আজ সকালে মার্কিন ট্যাংকারে হামলা চালিয়েছে।
ইরানের আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা তাসনিমের বরাতে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে আল জাজিরা।
আইআরজিসি জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল এবং তাদের সমর্থনকারী ইউরোপীয় দেশগুলোর সামরিক ও বাণিজ্যিক জাহাজকে ওই পথ দিয়ে চলাচল করতে দেওয়া হবে না।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘এ ধরনের জাহাজ দেখা গেলে অবশ্যই লক্ষ্যবস্তু করা হবে।’
আইআরজিসি আরও জানায়, যুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক আইন ও বিভিন্ন প্রস্তাবের ভিত্তিতে ইরানের হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার রয়েছে।
